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В Турине появится лес, который поможет очистить город от пыли
В Турине появится лес, который поможет очистить город от пыли
В этом году в Италии, в Турине появится городской лес площадью два гектара, этот новый зеленый массив будет очищать воздух от микрочастиц пыли, сообщает... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T00:36
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В этом году в Италии, в Турине появится городской лес площадью два гектара, этот новый зеленый массив будет очищать воздух от микрочастиц пыли, сообщает ЕвроПульс. Растения высадят в апреле в парке Сангоне. Специалисты подобрали породы деревьев и кустов, характерных для этого региона: черный тополь, ясень, черемуху, клен, калину и бузину. Когда лес вырастет, он будет поглощать до 100 тонн углекислого газа и четырех тонн микрочастиц пыли ежегодно.В Милане также планируют высадить на улицах и в скверах три миллиона деревьев к 2030 году. Подобные программы есть и в других странах Европы. Например, в Париже создадут несколько городских лесов к 2024 году.
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туризм, туристы, новости - туризм, милан, италия, париж

В Турине появится лес, который поможет очистить город от пыли

00:36 31.03.2021
 
© РИА Новости / Джорджио ПероттиноЖенщина гуляет с собакой в центре города в Турине
Женщина гуляет с собакой в центре города в Турине - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Джорджио Пероттино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар РИА Новости. В этом году в Италии, в Турине появится городской лес площадью два гектара, этот новый зеленый массив будет очищать воздух от микрочастиц пыли, сообщает ЕвроПульс.
Растения высадят в апреле в парке Сангоне. Специалисты подобрали породы деревьев и кустов, характерных для этого региона: черный тополь, ясень, черемуху, клен, калину и бузину.
Когда лес вырастет, он будет поглощать до 100 тонн углекислого газа и четырех тонн микрочастиц пыли ежегодно.
В Милане также планируют высадить на улицах и в скверах три миллиона деревьев к 2030 году.
Подобные программы есть и в других странах Европы. Например, в Париже создадут несколько городских лесов к 2024 году.
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