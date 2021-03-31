https://ria.ru/20210331/italiya-1603467452.html

В Турине появится лес, который поможет очистить город от пыли

В Турине появится лес, который поможет очистить город от пыли

В этом году в Италии, в Турине появится городской лес площадью два гектара, этот новый зеленый массив будет очищать воздух от микрочастиц пыли, сообщает... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T00:36

2021-03-31T00:36

2021-03-31T00:36

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В этом году в Италии, в Турине появится городской лес площадью два гектара, этот новый зеленый массив будет очищать воздух от микрочастиц пыли, сообщает ЕвроПульс. Растения высадят в апреле в парке Сангоне. Специалисты подобрали породы деревьев и кустов, характерных для этого региона: черный тополь, ясень, черемуху, клен, калину и бузину. Когда лес вырастет, он будет поглощать до 100 тонн углекислого газа и четырех тонн микрочастиц пыли ежегодно.В Милане также планируют высадить на улицах и в скверах три миллиона деревьев к 2030 году. Подобные программы есть и в других странах Европы. Например, в Париже создадут несколько городских лесов к 2024 году.

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