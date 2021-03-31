https://ria.ru/20210331/italiya-1603467452.html
В Турине появится лес, который поможет очистить город от пыли
В Турине появится лес, который поможет очистить город от пыли
В этом году в Италии, в Турине появится городской лес площадью два гектара, этот новый зеленый массив будет очищать воздух от микрочастиц пыли, сообщает... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T00:36
2021-03-31T00:36
2021-03-31T00:36
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
милан
италия
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461996_0:405:2921:2048_1920x0_80_0_0_bce42868bfcb47b544c574f938d7c87f.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В этом году в Италии, в Турине появится городской лес площадью два гектара, этот новый зеленый массив будет очищать воздух от микрочастиц пыли, сообщает ЕвроПульс. Растения высадят в апреле в парке Сангоне. Специалисты подобрали породы деревьев и кустов, характерных для этого региона: черный тополь, ясень, черемуху, клен, калину и бузину. Когда лес вырастет, он будет поглощать до 100 тонн углекислого газа и четырех тонн микрочастиц пыли ежегодно.В Милане также планируют высадить на улицах и в скверах три миллиона деревьев к 2030 году. Подобные программы есть и в других странах Европы. Например, в Париже создадут несколько городских лесов к 2024 году.
https://ria.ru/20210202/madrid-1595560863.html
милан
италия
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461996_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_b1903558f15ed5bec9b9860235f99b5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, милан, италия, париж