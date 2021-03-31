https://ria.ru/20210331/investstrateg-1603551446.html

Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов

Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин рассказал в беседе с агентством "Прайм", каких решений следует избегать на бирже. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T02:23

2021-03-31T02:23

2021-03-31T02:24

бкс мир инвестиций

александр бахтин (экономист)

россия

инвестиции

общество

экономика

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин рассказал в беседе с агентством "Прайм", каких решений следует избегать на бирже.Изначально плохой финансовый совет — направить все имеющиеся у человека сбережения в инвестиции, подчеркнул эксперт.Выгода от следования такому совету маловероятна, в отличие от потерь, считает он. На коротком сроке акции высоковолатильны, генератором доходности они могут быть лишь в средней и длинной временной перспективе, добавил собеседник агентства. Он также рекомендует включать такие акции в портфель вместе с более консервативными инструментами, например, облигациями.Кроме того, Бахтин предостерегает от советов инвестировать "на хайпе" — вкладываться в актив только из-за того, что компания в этот момент у всех на слуху."Инвестируя, ориентируясь лишь на громкое имя, без должного анализа и хорошей диверсификации портфеля, можно стать жертвой пустого ажиотажа", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20210329/poterya-1603206375.html

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бкс мир инвестиций, александр бахтин (экономист), россия, инвестиции, общество, экономика