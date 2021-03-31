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Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин рассказал в беседе с агентством "Прайм", каких решений следует избегать на бирже. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T02:23
2021-03-31T02:23
2021-03-31T02:24
бкс мир инвестиций
александр бахтин (экономист)
россия
инвестиции
общество
экономика
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин рассказал в беседе с агентством "Прайм", каких решений следует избегать на бирже.Изначально плохой финансовый совет — направить все имеющиеся у человека сбережения в инвестиции, подчеркнул эксперт.Выгода от следования такому совету маловероятна, в отличие от потерь, считает он. На коротком сроке акции высоковолатильны, генератором доходности они могут быть лишь в средней и длинной временной перспективе, добавил собеседник агентства. Он также рекомендует включать такие акции в портфель вместе с более консервативными инструментами, например, облигациями.Кроме того, Бахтин предостерегает от советов инвестировать "на хайпе" — вкладываться в актив только из-за того, что компания в этот момент у всех на слуху."Инвестируя, ориентируясь лишь на громкое имя, без должного анализа и хорошей диверсификации портфеля, можно стать жертвой пустого ажиотажа", — заключил эксперт.
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бкс мир инвестиций, александр бахтин (экономист), россия, инвестиции, общество, экономика
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин
рассказал в беседе с агентством "Прайм
", каких решений следует избегать на бирже.
Изначально плохой финансовый совет — направить все имеющиеся у человека сбережения в инвестиции, подчеркнул эксперт.
"Один из худших советов, которые можно дать инвестору, особенно начинающему — инвестировать на короткий срок в рисковые инструменты, к примеру, в акции. Усугубить вредность такого совета можно, рекомендовав вложиться при этом в маленький набор имен, скажем, всего в 3-4 компании", — пояснил Бахтин.
Выгода от следования такому совету маловероятна, в отличие от потерь, считает он. На коротком сроке акции высоковолатильны, генератором доходности они могут быть лишь в средней и длинной временной перспективе, добавил собеседник агентства. Он также рекомендует включать такие акции в портфель вместе с более консервативными инструментами, например, облигациями.
Кроме того, Бахтин
предостерегает от советов инвестировать "на хайпе" — вкладываться в актив только из-за того, что компания в этот момент у всех на слуху.
"Инвестируя, ориентируясь лишь на громкое имя, без должного анализа и хорошей диверсификации портфеля, можно стать жертвой пустого ажиотажа", — заключил эксперт.