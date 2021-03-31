https://ria.ru/20210331/investitsii-1603631502.html

Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку

Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку

О притоке частных инвесторов в паевые фонды в период "пандемических" ограничений и возможных стратегиях для наинающих инвесторов РИА Новости рассказал... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:41

2021-03-31T14:41

2021-03-31T15:29

экономика

бкс мир инвестиций

андрей русецкий

россия

новости компаний - экономика

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О притоке частных инвесторов в паевые фонды в период "пандемических" ограничений и возможных стратегиях для наинающих инвесторов РИА Новости рассказал управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.- На фоне жесткой позиции ЦБ по отношению к сложным инвестпродуктам, рынок коллективных инвестиций представляется одним из наиболее понятных и доступных. Как "пандемический" 2020 год повлиял на этот рынок?- В прошлом году мир пережил самый глубокий и самый быстрый кризис в современной истории. Несмотря на это, год выдался хорошим для рынков как с точки зрения доходов, так и с точки зрения притока средств клиентов. Кризис пришел не из финансовой сферы, поэтому он был краткосрочным, своевременные действия правительств разных стран быстро купировали его, в итоге в развитых странах располагаемые доходы даже выросли - благодаря социальным трансфертам. Также изменилась структура потребления и сбережения у людей. Классический пример: отсутствие затрат на зарубежный отдых, которые у россиян в год составляют 2-2,5 триллиона рублей. В прошлом году эти затраты фактически отсутствовали. Свободные деньги, умноженные на свободное время, привели к всплеску интереса к фондовому рынку. Как итог - 1,6 триллиона рублей составил чистый прирост активов на брокерских счетах у клиентов в 2020 году.- В какие инструменты коллективного инвестирования наиболее активно заходили инвесторы?- Наибольший интерес для клиентов в прошлом году представляли рисковые активы, в частности, акции. Если говорить о "БКС Мир инвестиций", то мы видим самые большие притоки в стратегии, в основе которых лежат американские ценные бумаги – акции и ETF. Также высок интерес к стратегиям, связанным с российскими акциями.Последние 10 лет на иностранных рынках популярностью пользуются пассивные фонды, инвестирующие в индексы – ETF. Покупая фактически одну бумагу, вы приобретаете дифференцированный портфель в соответствующем классе активов. Это могут быть акции, облигации различных секторов и сегментов. В России в последние годы это направление также активно развивается в виде биржевых паевых фондов (БПИФов).Различие межу открытым и биржевым фондом в основном заключается в том, что первые – активно управляемые, а вторые – по составу и структуре приближены к определенному биржевому индексу. В открытом фонде управляющий меняет состав портфеля, исходя из рыночной ситуации, а в биржевом - структура задается индексами. БПИФ, как и любую ценную бумагу, можно купить на бирже, его особенность заключается в том, что этот инструмент позволяет инвестировать в те сегменты рынка, доступ к которым иными способами неудобен.Например, не так давно мы запустили БПИФ "БКС Облигации повышенной доходности МСП". Это способ инвестировать в сбалансированный портфель рублевых корпоративных облигаций, при этом фокус делается на сегмент малого и среднего предпринимательства. - Налоговые льготы одинаковы как в открытых, так и в биржевых фондах?- Да, все ПИФы (и открытые, и биржевые) по закону имеют налоговые преимущества: внутри фонда нет налога на прибыль, это позволяет управляющим реинвестировать "сэкономленные" на налогах средства. А при удержании пая более трех лет инвестор может рассчитывать на налоговый вычет.- Совсем недавно БКС предложил инвесторам новую стратегию доверительного управления...- Новая стратегия называется "Компании малой и средней капитализации". Ключевая идея – инвестиции в российские акции 2-го и 3-го эшелонов. По нашему мнению, по мере роста голубых фишек всё больший интерес будут вызывать акции малой капитализации и более низкой ликвидности. Данную стратегию нужно рассматривать как дополнение к существующему портфелю акций. Также сроки инвестирования должны быть выше, чем в обычных акциях.- Можно ли составить грамотный инвестиционный портфель только из ПИФов и ETF? Какая у него получится средняя доходность?- В США существует более 400 ETF, в России порядка 250 ОПИФ и около 50 БПИФ – такого количества достаточно, чтобы формировать полноценный портфель. При этом вы инвестируете в целые сектора, сегменты, страны, в которые вкладывается ПИФ или ETF. Данный подход популярен и в БКС, один из наших самых востребованных фондов "Фундаментальный выбор" инвестирует в ETF на американском рынке. - Дайте совет начинающим инвесторам: на что обращать внимание?- Прежде всего, вам должно быть комфортно инвестировать, а значит, вы должны понимать своё отношение к риску. Чем моложе человек, тем большую долю рисковых активов он может себе позволить. Начинать инвестировать, наверное, стоит с облигаций и небольшой доли акций, а так называемую "подушку безопасности" держать на депозитах. Отмечу, что в среднем у россиян 85% средств приходится на депозиты, а остальное - на ценные бумаги. В развитых странах это соотношение 40% и 60%, соответственно. Это значит, что у российского инвестиционного рынка огромный потенциал.Начинающему инвестору не стоит делать концентрированных портфелей, ограничиваясь узким списком имен, – велика вероятность ошибки. Широкая диверсификация может несколько снизить доходность, но зато и риски будут меньше. Так или иначе, по-настоящему осознать свой реальный аппетит к риску и все нюансы рынка, как правило, человек может тогда, когда побывает в медвежьей фазе (падение на 20% и более).- Ваш прогноз развития событий на фондовом рынке в текущем году? Чего ожидать инвесторам?- Текущий год будет также позитивным для финансовых рынков. Мы не ожидаем кризиса ближайшие 2-3 года. Цикл повышения ставки со стороны ЦБ РФ будет оказывать негативное влияние на цену рублевых облигаций, но новые выпуски будут выходить с более высокими купонами. Рынок акций по-прежнему дешев и сохраняет высокий потенциал роста на фоне высоких цен на сырье и слабого курса рубля. УК "БКС", лицензия ФСФР РФ №21-000-1-00071 от 25.06.2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия.Подробную информацию об осуществлении АО УК "БКС" деятельности по управлению ПИФами Вы можете найти в информационном бюллетене "Приложение к Вестнику ФСФР", на сайте, в АО УК "БКС" по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20.

https://ria.ru/20210328/investitsii-1603169195.html

https://ria.ru/20210329/tysyachi-1603206503.html

https://ria.ru/20210331/investstrateg-1603551446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, новости компаний - экономика