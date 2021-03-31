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Xiaomi инвестирует $10 млрд в производство электромобилей
Xiaomi инвестирует $10 млрд в производство электромобилей
Компания Xiaomi в ближайшие 10 лет собирается вложить в бизнес по производству электрокаров 10 миллиардов долларов, заявил основатель и гендиректор Xiaomi Лэй... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:16
2021-03-31T11:16
2021-03-31T11:16
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технологии
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МОСКВА, 31 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Компания Xiaomi в ближайшие 10 лет собирается вложить в бизнес по производству электрокаров 10 миллиардов долларов, заявил основатель и гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь.Начальные инвестиции в проект составят 10 миллиардов юаней, или около 1,5 миллиарда долларов. Xiaomi хочет взять бизнес под полный контроль, поэтому не ищет партнеров и сторонних инвесторов.По данным Caixin, с 2012 года Xiaomi уже зарегистрировала около 300 патентов, связанных с производством автомобилей, в таких сферах, как системы навигации и автономного управления транспортным средством.
https://ria.ru/20210324/uglerody-1602614350.html
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xiaomi inc, китай, технологии