https://ria.ru/20210331/groznyy-1603634702.html

Мэром Грозного стал Хас-Магомед Кадыров

Мэром Грозного стал Хас-Магомед Кадыров

Врио мэра Грозного Хас-Магомед Кадыров назначен главой города. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:57

2021-03-31T14:57

2021-03-31T23:11

россия

чеченская республика (чечня)

грозный

политика

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ГРОЗНЫЙ, 31 мар — РИА Новости. Врио мэра Грозного Хас-Магомед Кадыров назначен главой города.В начале марта по рекомендации главы Чечни гордума назначила бывшего главу администрации главы и правительства региона Хас-Магомеда Кадырова врио мэра."По результатам тайного голосования Грозненская городская дума решила: назначить на должность мэра города Грозного Кадырова Хас-Магомеда Шахмомедовича", — говорится в решении, опубликованном на сайте думы.

https://ria.ru/20210323/chechnya-1602428788.html

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2021

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россия, чеченская республика (чечня), грозный, политика