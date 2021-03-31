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Мэром Грозного стал Хас-Магомед Кадыров
Мэром Грозного стал Хас-Магомед Кадыров
Врио мэра Грозного Хас-Магомед Кадыров назначен главой города. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:57
2021-03-31T14:57
2021-03-31T23:11
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грозный
политика
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ГРОЗНЫЙ, 31 мар — РИА Новости. Врио мэра Грозного Хас-Магомед Кадыров назначен главой города.В начале марта по рекомендации главы Чечни гордума назначила бывшего главу администрации главы и правительства региона Хас-Магомеда Кадырова врио мэра."По результатам тайного голосования Грозненская городская дума решила: назначить на должность мэра города Грозного Кадырова Хас-Магомеда Шахмомедовича", — говорится в решении, опубликованном на сайте думы.
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россия, чеченская республика (чечня), грозный, политика