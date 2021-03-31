https://ria.ru/20210331/gepatit-1603636705.html
Мясников назвал общественное место, где можно заразиться гепатитом C
Мясников назвал общественное место, где можно заразиться гепатитом C
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предупредил о риске заразиться гепатитом C в некоторых салонах красоты. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:06
2021-03-31T15:06
2021-03-31T15:06
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предупредил о риске заразиться гепатитом C в некоторых салонах красоты. При этом Мясников не уточнил, считает ли опасными инструменты, которые специалисты в салонах стерилизуют самостоятельно.Также, по мнению Мясникова, заразиться гепатитом долгое время можно было при посещении недобросовестных мастеров по пирсингу. Гепатит – воспаление печени, которое может быть вызвано многими инфекционными и неинфекционными факторами, в том числе алкоголем, некоторыми фармакологическими препаратами. Наиболее частой причиной возникновения гепатита являются вирусы. Сегодня известно пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для человека: A, B, C, D и E.
https://ria.ru/20210331/lekarstvo-1603588758.html
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александр мясников (врач), здоровье, общество
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1"
предупредил о риске заразиться гепатитом C в некоторых салонах красоты.
"Гепатит C передается через инструменты, иглы и кровь, так что, либо надо приходить со своими, либо одноразовые инструменты", — сказал медик.
При этом Мясников не уточнил, считает ли опасными инструменты, которые специалисты в салонах стерилизуют самостоятельно.
Также, по мнению Мясникова, заразиться гепатитом долгое время можно было при посещении недобросовестных мастеров по пирсингу.
Гепатит – воспаление печени, которое может быть вызвано многими инфекционными и неинфекционными факторами, в том числе алкоголем, некоторыми фармакологическими препаратами. Наиболее частой причиной возникновения гепатита являются вирусы. Сегодня известно пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для человека: A, B, C, D и E.