https://ria.ru/20210331/gepatit-1603636705.html

Мясников назвал общественное место, где можно заразиться гепатитом C

Мясников назвал общественное место, где можно заразиться гепатитом C

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предупредил о риске заразиться гепатитом C в некоторых салонах красоты. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:06

2021-03-31T15:06

2021-03-31T15:06

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" предупредил о риске заразиться гепатитом C в некоторых салонах красоты. При этом Мясников не уточнил, считает ли опасными инструменты, которые специалисты в салонах стерилизуют самостоятельно.Также, по мнению Мясникова, заразиться гепатитом долгое время можно было при посещении недобросовестных мастеров по пирсингу. Гепатит – воспаление печени, которое может быть вызвано многими инфекционными и неинфекционными факторами, в том числе алкоголем, некоторыми фармакологическими препаратами. Наиболее частой причиной возникновения гепатита являются вирусы. Сегодня известно пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для человека: A, B, C, D и E.

https://ria.ru/20210331/lekarstvo-1603588758.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество