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Китай наращивает масштабы разработки возобновляемых источников энергии
Китай наращивает масштабы разработки возобновляемых источников энергии
Китай добился значительных успехов в разработке и использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на фоне усилий по сокращению выбросов углекислого газа и РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:28
2021-03-31T12:28
2021-03-31T12:28
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 31 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай добился значительных успехов в разработке и использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на фоне усилий по сокращению выбросов углекислого газа и продвижению "зеленого" развития, сообщил глава Государственного управления КНР по делам энергетики Чжан Цзяньхуа.По состоянию на конец 2020 года общая установленная мощность генерации возобновляемой энергии в Китае достигла 930 миллионов кВт, что составляет 42,4% от общей установленной мощности в стране, заявил Чжан Цзяньхуа.По его словам, по установленной мощности в секторах гидроэнергетики, ветроэнергетики и секторе по генерации фотоэлектрической энергии Китай занимает первое место в мире на протяжении 16, 11 и 6 лет подряд, соответственно.В прошлом году масштаб разработки и использования ВИЭ в Китае составил 680 миллионов тонн условного топлива в угольном эквиваленте, что равноценно замене почти 1 миллиарда тонн каменного угля. Это помогло снизить выбросы диоксида углерода, диоксида серы и окиси азота примерно на 1,79 миллиарда тонн, 864 тысячи тонн и 798 тысячи тонн соответственно.По словам Чжан Цзяньхуа, в прошлом году в Китае генерация электроэнергии из ВИЭ достигла 2,2 триллиона кВт/ч, составив 29,5% от общего объёма потребления электроэнергии в стране, что на 9,5% больше, чем в 2012 году.Чжан Цзяньхуа отметил, что управление предпримет дальнейшие шаги для ускорения крупномасштабного, высококачественного и ориентированного на рынок развития возобновляемых источников энергии и активно построит энергосистему с новой энергией в качестве основы.Также будут предприняты дополнительные усилия для ускорения развития ветряной и солнечной энергетики, увеличения генерации гидроэлектроэнергии в соответствии с местными условиями, активного и упорядоченного продвижения развития атомной энергетики при обеспечении безопасности, заявил глава управления.Между тем, будут приняты более строгие стандарты энергопотребления, чтобы поддержать и продвигать использование неископаемых источников энергии и изменить модель использования энергии в ключевых секторах и областях, таких как промышленность, строительство и транспорт, сказал глава Государственного управления КНР по делам энергетики Чжан Цзяньхуа.
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китай
МОСКВА, 31 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай
добился значительных успехов в разработке и использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на фоне усилий по сокращению выбросов углекислого газа и продвижению "зеленого" развития, сообщил глава Государственного управления КНР по делам энергетики Чжан Цзяньхуа.
По состоянию на конец 2020 года общая установленная мощность генерации возобновляемой энергии в Китае достигла 930 миллионов кВт, что составляет 42,4% от общей установленной мощности в стране, заявил Чжан Цзяньхуа.
По его словам, по установленной мощности в секторах гидроэнергетики, ветроэнергетики и секторе по генерации фотоэлектрической энергии Китай занимает первое место в мире на протяжении 16, 11 и 6 лет подряд, соответственно.
В прошлом году масштаб разработки и использования ВИЭ в Китае составил 680 миллионов тонн условного топлива в угольном эквиваленте, что равноценно замене почти 1 миллиарда тонн каменного угля. Это помогло снизить выбросы диоксида углерода, диоксида серы и окиси азота примерно на 1,79 миллиарда тонн, 864 тысячи тонн и 798 тысячи тонн соответственно.
По словам Чжан Цзяньхуа, в прошлом году в Китае генерация электроэнергии из ВИЭ достигла 2,2 триллиона кВт/ч, составив 29,5% от общего объёма потребления электроэнергии в стране, что на 9,5% больше, чем в 2012 году.
Чжан Цзяньхуа отметил, что управление предпримет дальнейшие шаги для ускорения крупномасштабного, высококачественного и ориентированного на рынок развития возобновляемых источников энергии и активно построит энергосистему с новой энергией в качестве основы.
Также будут предприняты дополнительные усилия для ускорения развития ветряной и солнечной энергетики, увеличения генерации гидроэлектроэнергии в соответствии с местными условиями, активного и упорядоченного продвижения развития атомной энергетики при обеспечении безопасности, заявил глава управления.
Между тем, будут приняты более строгие стандарты энергопотребления, чтобы поддержать и продвигать использование неископаемых источников энергии и изменить модель использования энергии в ключевых секторах и областях, таких как промышленность, строительство и транспорт, сказал глава Государственного управления КНР по делам энергетики Чжан Цзяньхуа.