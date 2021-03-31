https://ria.ru/20210331/deti-1603660384.html

Информацию о детском отдыхе в Подмосковье можно будет узнать онлайн

Информацию о детском отдыхе в Подмосковье можно будет узнать онлайн

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская сообщила о создании специального сайта, на котором родители смогут найти всю необходимую... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:34

2021-03-31T16:34

2021-03-31T16:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская сообщила о создании специального сайта, на котором родители смогут найти всю необходимую информацию о детском отдыхе, сообщил телеканал "360". "Чтобы информация о детском отдыхе была открытой, понятной для родителей, мы в этом году создали портал по детскому отдыху", – отметила Фаевская. Сейчас сайт работает в тестовом режиме, но с 1 июня он будет доступен для всех. Уточняется, что в этом сезоне лагеря можно наполнять на 75%. При этом все нормы и правила, связанные с коронавирусом, необходимо соблюдать. Все сотрудники оздоровительных учреждений должны сделать прививки, прежде чем приступить к работе. В этом году в регионе будет развиваться палаточный отдых. Теперь дети вновь смогут выезжать на территории других субъектов. По словам Фаевской, сейчас предпочтение отдается Крыму и Краснодарскому краю. Министр заключила, что власти сделают все, чтобы отдых во всех загородных лагерях был безопасным и полезным.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)