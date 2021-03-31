https://ria.ru/20210331/deti-1603660384.html
Информацию о детском отдыхе в Подмосковье можно будет узнать онлайн
Информацию о детском отдыхе в Подмосковье можно будет узнать онлайн
Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская сообщила о создании специального сайта, на котором родители смогут найти всю необходимую... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:34
2021-03-31T16:34
2021-03-31T16:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603657778_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_334ad249db70ff21830da0844ba729af.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская сообщила о создании специального сайта, на котором родители смогут найти всю необходимую информацию о детском отдыхе, сообщил телеканал "360". "Чтобы информация о детском отдыхе была открытой, понятной для родителей, мы в этом году создали портал по детскому отдыху", – отметила Фаевская. Сейчас сайт работает в тестовом режиме, но с 1 июня он будет доступен для всех. Уточняется, что в этом сезоне лагеря можно наполнять на 75%. При этом все нормы и правила, связанные с коронавирусом, необходимо соблюдать. Все сотрудники оздоровительных учреждений должны сделать прививки, прежде чем приступить к работе. В этом году в регионе будет развиваться палаточный отдых. Теперь дети вновь смогут выезжать на территории других субъектов. По словам Фаевской, сейчас предпочтение отдается Крыму и Краснодарскому краю. Министр заключила, что власти сделают все, чтобы отдых во всех загородных лагерях был безопасным и полезным.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603657778_110:0:1887:1333_1920x0_80_0_0_5f50bf754d571314c2162cc4c8787855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская сообщила о создании специального сайта, на котором родители смогут найти всю необходимую информацию о детском отдыхе, сообщил телеканал "360"
.
"Чтобы информация о детском отдыхе была открытой, понятной для родителей, мы в этом году создали портал по детскому отдыху", – отметила Фаевская.
Сейчас сайт работает в тестовом режиме, но с 1 июня он будет доступен для всех.
Уточняется, что в этом сезоне лагеря можно наполнять на 75%. При этом все нормы и правила, связанные с коронавирусом, необходимо соблюдать. Все сотрудники оздоровительных учреждений должны сделать прививки, прежде чем приступить к работе.
В этом году в регионе будет развиваться палаточный отдых. Теперь дети вновь смогут выезжать на территории других субъектов. По словам Фаевской, сейчас предпочтение отдается Крыму и Краснодарскому краю.
Министр заключила, что власти сделают все, чтобы отдых во всех загородных лагерях был безопасным и полезным.