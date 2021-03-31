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Информацию о детском отдыхе в Подмосковье можно будет узнать онлайн
Информацию о детском отдыхе в Подмосковье можно будет узнать онлайн
Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская сообщила о создании специального сайта, на котором родители смогут найти всю необходимую... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:34
2021-03-31T16:43
новости подмосковья
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская сообщила о создании специального сайта, на котором родители смогут найти всю необходимую информацию о детском отдыхе, сообщил телеканал "360". "Чтобы информация о детском отдыхе была открытой, понятной для родителей, мы в этом году создали портал по детскому отдыху", – отметила Фаевская. Сейчас сайт работает в тестовом режиме, но с 1 июня он будет доступен для всех. Уточняется, что в этом сезоне лагеря можно наполнять на 75%. При этом все нормы и правила, связанные с коронавирусом, необходимо соблюдать. Все сотрудники оздоровительных учреждений должны сделать прививки, прежде чем приступить к работе. В этом году в регионе будет развиваться палаточный отдых. Теперь дети вновь смогут выезжать на территории других субъектов. По словам Фаевской, сейчас предпочтение отдается Крыму и Краснодарскому краю. Министр заключила, что власти сделают все, чтобы отдых во всех загородных лагерях был безопасным и полезным.
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московская область (подмосковье)

Информацию о детском отдыхе в Подмосковье можно будет узнать онлайн

16:34 31.03.2021 (обновлено: 16:43 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивПодростки на отдыхе в детском оздоровительном лагере
Подростки на отдыхе в детском оздоровительном лагере - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская сообщила о создании специального сайта, на котором родители смогут найти всю необходимую информацию о детском отдыхе, сообщил телеканал "360".
"Чтобы информация о детском отдыхе была открытой, понятной для родителей, мы в этом году создали портал по детскому отдыху", – отметила Фаевская.
Сейчас сайт работает в тестовом режиме, но с 1 июня он будет доступен для всех.
Уточняется, что в этом сезоне лагеря можно наполнять на 75%. При этом все нормы и правила, связанные с коронавирусом, необходимо соблюдать. Все сотрудники оздоровительных учреждений должны сделать прививки, прежде чем приступить к работе.
В этом году в регионе будет развиваться палаточный отдых. Теперь дети вновь смогут выезжать на территории других субъектов. По словам Фаевской, сейчас предпочтение отдается Крыму и Краснодарскому краю.
Министр заключила, что власти сделают все, чтобы отдых во всех загородных лагерях был безопасным и полезным.
 
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