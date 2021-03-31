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В Кузбассе возбудили дело о халатности при отлове бездомных собак
В Кузбассе возбудили дело о халатности при отлове бездомных собак
Уголовное дело по факту халатности при отлове бездомных собак, нападающих на людей, возбуждено в городе Новокузнецке, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T09:22
2021-03-31T09:22
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 31 мар - РИА Новости. Уголовное дело по факту халатности при отлове бездомных собак, нападающих на людей, возбуждено в городе Новокузнецке, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.По версии следствия, в 2020 году из областного бюджета городу Новокузнецку было выделено порядка 7 миллионов 830 тысяч рублей на отлов и содержание бездомных животных. Администрацией города с подрядной организацией был заключен муниципальный контракт. Уточняется, что в 2020 году на территории города ее работниками выловлено 415 бродячих собак, при этом от местных жителей поступило 2400 заявок на отлов.Отмечается, что несмотря на большое количество обращений, должностные лица надлежащим образом не организовали эту работу. Из выделенных средств на решение данного вопроса было освоено только порядка 20%. В текущем году ситуация по отлову бездомных животных не изменилась: выловлены 184 бездомные собаки при наличии 836 заявок.Со ссылкой на территориальный отдел Роспотребнадзора уточняется, что за 2020 год от укусов бродячих собак пострадали 612 местных жителей, а за истекший период 2021 года за помощью обратились 139 человек."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении… Следствию предстоит установить должностных лиц, которые допустили нарушения по организации отлова безнадзорных животных, а также причины допущенных нарушений", - говорится в сообщении.Также уголовное дело возбуждено по факту оказания подрядной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Отмечается, что уголовные дела возбуждены по материалам прокурорской проверки."В целях устранения нарушений законодательства об ответственном обращении с животными и санитарно-эпидемиологического законодательства прокурор города Новокузнецка внес главе города представление и потребовал устранить нарушения закона", - добавляет пресс-служба прокуратуры области.
https://ria.ru/20210331/shtraf-1603551973.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новокузнецк, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе возбудили дело о халатности при отлове бездомных собак

09:22 31.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КЕМЕРОВО, 31 мар - РИА Новости. Уголовное дело по факту халатности при отлове бездомных собак, нападающих на людей, возбуждено в городе Новокузнецке, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
По версии следствия, в 2020 году из областного бюджета городу Новокузнецку было выделено порядка 7 миллионов 830 тысяч рублей на отлов и содержание бездомных животных. Администрацией города с подрядной организацией был заключен муниципальный контракт. Уточняется, что в 2020 году на территории города ее работниками выловлено 415 бродячих собак, при этом от местных жителей поступило 2400 заявок на отлов.
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Отмечается, что несмотря на большое количество обращений, должностные лица надлежащим образом не организовали эту работу. Из выделенных средств на решение данного вопроса было освоено только порядка 20%. В текущем году ситуация по отлову бездомных животных не изменилась: выловлены 184 бездомные собаки при наличии 836 заявок.
Со ссылкой на территориальный отдел Роспотребнадзора уточняется, что за 2020 год от укусов бродячих собак пострадали 612 местных жителей, а за истекший период 2021 года за помощью обратились 139 человек.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении… Следствию предстоит установить должностных лиц, которые допустили нарушения по организации отлова безнадзорных животных, а также причины допущенных нарушений", - говорится в сообщении.
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Также уголовное дело возбуждено по факту оказания подрядной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Отмечается, что уголовные дела возбуждены по материалам прокурорской проверки.
"В целях устранения нарушений законодательства об ответственном обращении с животными и санитарно-эпидемиологического законодательства прокурор города Новокузнецка внес главе города представление и потребовал устранить нарушения закона", - добавляет пресс-служба прокуратуры области.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
 
 
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