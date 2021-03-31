https://ria.ru/20210331/chernogoriya-1603627448.html

В Черногории к лету откроют новую авиакомпанию и привьют граждан

В Черногории к лету откроют новую авиакомпанию и привьют граждан

Власти Черногории планируют привить 35 процентов граждан страны до конца мая, перед началом туристического сезона, и запустить с 1 июня рейсы новой национальной РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:25

2021-03-31T15:25

2021-03-31T15:25

туризм

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отдых на море

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БЕЛГРАД, 31 мар – РИА Новости. Власти Черногории планируют привить 35 процентов граждан страны до конца мая, перед началом туристического сезона, и запустить с 1 июня рейсы новой национальной авиакомпании, сообщил министр экономического развития Яков Милатович.Он рассказал депутатам скупщины (парламента), что власти ожидают достижения 60-65 процентов турпотока от объемов 2019 года, когда Черногорию посетили 2,6 миллиона иностранных гостей и провели 14,5 миллиона ночевок. По его словам, этому будет способствовать улучшение эпидемиологической обстановки."Мы планируем до конца мая вакцинировать от 30 до 35 процентов, и думаю, что это реально, согласно количеству вакцин, на поставки которых имеем договоренности", – заявил Милатович.На вопрос парламентариев, какими авиалиниями правительство планирует доставить в республику столько туристов, так как ранее из-за долгов был закрыт перевозчик Montenegro Airlines, министр ответил, что пассажиропоток на себя возьмет новая учрежденная кабмином авиакомпания."ToMontenegro совершенно точно начнет осуществлять авиарейсы 1 июня", – сказал министр.Ситуация с заболеваемостью в республике, несмотря на начавшуюся вакцинацию, остается сложной. По данным Института общественного здоровья, с начала пандемии ко вторнику было выявлено 90 832 больных COVID-19, из которых 414 — за прошедшие сутки. Всего скончались 1266 инфицированных, десять из них — за предыдущие 24 часа.

https://ria.ru/20210323/chernogoriya-1602501946.html

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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, авиакомпании, новости - туризм, черногория