https://ria.ru/20210331/chernogoriya-1603627448.html
В Черногории к лету откроют новую авиакомпанию и привьют граждан
В Черногории к лету откроют новую авиакомпанию и привьют граждан
Власти Черногории планируют привить 35 процентов граждан страны до конца мая, перед началом туристического сезона, и запустить с 1 июня рейсы новой национальной РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:25
2021-03-31T15:25
2021-03-31T15:25
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
туризм
туристы
авиакомпании
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149793/41/1497934167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58e2c646d9add1fef70381720b162911.jpg
БЕЛГРАД, 31 мар – РИА Новости. Власти Черногории планируют привить 35 процентов граждан страны до конца мая, перед началом туристического сезона, и запустить с 1 июня рейсы новой национальной авиакомпании, сообщил министр экономического развития Яков Милатович.Он рассказал депутатам скупщины (парламента), что власти ожидают достижения 60-65 процентов турпотока от объемов 2019 года, когда Черногорию посетили 2,6 миллиона иностранных гостей и провели 14,5 миллиона ночевок. По его словам, этому будет способствовать улучшение эпидемиологической обстановки."Мы планируем до конца мая вакцинировать от 30 до 35 процентов, и думаю, что это реально, согласно количеству вакцин, на поставки которых имеем договоренности", – заявил Милатович.На вопрос парламентариев, какими авиалиниями правительство планирует доставить в республику столько туристов, так как ранее из-за долгов был закрыт перевозчик Montenegro Airlines, министр ответил, что пассажиропоток на себя возьмет новая учрежденная кабмином авиакомпания."ToMontenegro совершенно точно начнет осуществлять авиарейсы 1 июня", – сказал министр.Ситуация с заболеваемостью в республике, несмотря на начавшуюся вакцинацию, остается сложной. По данным Института общественного здоровья, с начала пандемии ко вторнику было выявлено 90 832 больных COVID-19, из которых 414 — за прошедшие сутки. Всего скончались 1266 инфицированных, десять из них — за предыдущие 24 часа.
https://ria.ru/20210323/chernogoriya-1602501946.html
черногория
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149793/41/1497934167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32e18a5b15998a2e0ed3d01ed3dd4eca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, авиакомпании, новости - туризм, черногория
БЕЛГРАД, 31 мар – РИА Новости. Власти Черногории планируют привить 35 процентов граждан страны до конца мая, перед началом туристического сезона, и запустить с 1 июня рейсы новой национальной авиакомпании, сообщил министр экономического развития Яков Милатович.
Он рассказал депутатам скупщины (парламента), что власти ожидают достижения 60-65 процентов турпотока от объемов 2019 года, когда Черногорию посетили 2,6 миллиона иностранных гостей и провели 14,5 миллиона ночевок. По его словам, этому будет способствовать улучшение эпидемиологической обстановки.
"Мы планируем до конца мая вакцинировать от 30 до 35 процентов, и думаю, что это реально, согласно количеству вакцин, на поставки которых имеем договоренности", – заявил Милатович.
На вопрос парламентариев, какими авиалиниями правительство планирует доставить в республику столько туристов, так как ранее из-за долгов был закрыт перевозчик Montenegro Airlines, министр ответил, что пассажиропоток на себя возьмет новая учрежденная кабмином авиакомпания.
"ToMontenegro совершенно точно начнет осуществлять авиарейсы 1 июня", – сказал министр.
Ситуация с заболеваемостью в республике, несмотря на начавшуюся вакцинацию, остается сложной. По данным Института общественного здоровья, с начала пандемии ко вторнику было выявлено 90 832 больных COVID-19, из которых 414 — за прошедшие сутки. Всего скончались 1266 инфицированных, десять из них — за предыдущие 24 часа.