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https://ria.ru/20210331/chernogoriya-1603627448.html
В Черногории к лету откроют новую авиакомпанию и привьют граждан
В Черногории к лету откроют новую авиакомпанию и привьют граждан
Власти Черногории планируют привить 35 процентов граждан страны до конца мая, перед началом туристического сезона, и запустить с 1 июня рейсы новой национальной РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:25
2021-03-31T15:25
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
туризм
туристы
авиакомпании
новости - туризм
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БЕЛГРАД, 31 мар – РИА Новости. Власти Черногории планируют привить 35 процентов граждан страны до конца мая, перед началом туристического сезона, и запустить с 1 июня рейсы новой национальной авиакомпании, сообщил министр экономического развития Яков Милатович.Он рассказал депутатам скупщины (парламента), что власти ожидают достижения 60-65 процентов турпотока от объемов 2019 года, когда Черногорию посетили 2,6 миллиона иностранных гостей и провели 14,5 миллиона ночевок. По его словам, этому будет способствовать улучшение эпидемиологической обстановки."Мы планируем до конца мая вакцинировать от 30 до 35 процентов, и думаю, что это реально, согласно количеству вакцин, на поставки которых имеем договоренности", – заявил Милатович.На вопрос парламентариев, какими авиалиниями правительство планирует доставить в республику столько туристов, так как ранее из-за долгов был закрыт перевозчик Montenegro Airlines, министр ответил, что пассажиропоток на себя возьмет новая учрежденная кабмином авиакомпания."ToMontenegro совершенно точно начнет осуществлять авиарейсы 1 июня", – сказал министр.Ситуация с заболеваемостью в республике, несмотря на начавшуюся вакцинацию, остается сложной. По данным Института общественного здоровья, с начала пандемии ко вторнику было выявлено 90 832 больных COVID-19, из которых 414 — за прошедшие сутки. Всего скончались 1266 инфицированных, десять из них — за предыдущие 24 часа.
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, авиакомпании, новости - туризм, черногория

В Черногории к лету откроют новую авиакомпанию и привьют граждан

15:25 31.03.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПляж "Пизана" в Черногории
Пляж Пизана в Черногории - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БЕЛГРАД, 31 мар – РИА Новости. Власти Черногории планируют привить 35 процентов граждан страны до конца мая, перед началом туристического сезона, и запустить с 1 июня рейсы новой национальной авиакомпании, сообщил министр экономического развития Яков Милатович.
Он рассказал депутатам скупщины (парламента), что власти ожидают достижения 60-65 процентов турпотока от объемов 2019 года, когда Черногорию посетили 2,6 миллиона иностранных гостей и провели 14,5 миллиона ночевок. По его словам, этому будет способствовать улучшение эпидемиологической обстановки.
"Мы планируем до конца мая вакцинировать от 30 до 35 процентов, и думаю, что это реально, согласно количеству вакцин, на поставки которых имеем договоренности", – заявил Милатович.
На вопрос парламентариев, какими авиалиниями правительство планирует доставить в республику столько туристов, так как ранее из-за долгов был закрыт перевозчик Montenegro Airlines, министр ответил, что пассажиропоток на себя возьмет новая учрежденная кабмином авиакомпания.
"ToMontenegro совершенно точно начнет осуществлять авиарейсы 1 июня", – сказал министр.
Ситуация с заболеваемостью в республике, несмотря на начавшуюся вакцинацию, остается сложной. По данным Института общественного здоровья, с начала пандемии ко вторнику было выявлено 90 832 больных COVID-19, из которых 414 — за прошедшие сутки. Всего скончались 1266 инфицированных, десять из них — за предыдущие 24 часа.
Будва - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 17:02Туризм
Черногория снова упростила правила въезда для туристов
 
Туризмкуда можно лететьотдых на мореКоронавирус COVID-19куда поехатьТуризмтуристыавиакомпанииНовости - ТуризмЧерногория
 
 
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