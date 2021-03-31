https://ria.ru/20210331/byudzhet-1603683589.html
Глава Кубани рассказал о поступлениях в бюджет региона
Глава Кубани рассказал о поступлениях в бюджет региона
В бюджет Краснодарского края с начала текущего года поступило 53,7 миллиарда рублей доходов, роста составил 111% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T18:24
2021-03-31T18:24
2021-03-31T18:24
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576858807_0:128:1280:848_1920x0_80_0_0_f8e559e1e3b8e2b8791e74bbaef8528c.jpg
КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. В бюджет Краснодарского края с начала текущего года поступило 53,7 миллиарда рублей доходов, роста составил 111% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на очередной сессии заксобрания в среду."В 2021 году в бюджет надо мобилизовать как минимум 300 миллиардов рублей собственных доходов. Из них 53,7 миллиарда уже поступило в краевую казну. За два месяца некоторые отрасли показали динамику выше среднероссийского уровня. Во время пандемии мы серьезно поддержали многие отрасли, и они дают результат", - сказал Кондратьев.По данным администрации региона, с начала года рост промышленности составил 103,1% при показателе по России 97,2%. Рост оборот розничной торговли составил 109,1% при среднероссийском 99,3%, общественного питания – 104,4% при среднем по стране 88,1%."Благодаря активному зимнему сезону доходы предприятий курортной отрасли увеличились на 23,4% по сравнению с январем-февралем 2020 года. Нам важно сохранить такой рост доходов курортной отрасли. Еще больше поддерживать сферу, чтобы отели поднимали планку качества обслуживания и туристы хотели к нам вернуться", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20210330/gospodderzhka-1603530817.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576858807_89:0:1226:853_1920x0_80_0_0_caf48ed5fed94bdcdfd58060f7598466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости.
В бюджет Краснодарского края
с начала текущего года поступило 53,7 миллиарда рублей доходов, роста составил 111% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев
на очередной сессии заксобрания в среду.
"В 2021 году в бюджет надо мобилизовать как минимум 300 миллиардов рублей собственных доходов. Из них 53,7 миллиарда уже поступило в краевую казну. За два месяца некоторые отрасли показали динамику выше среднероссийского уровня. Во время пандемии мы серьезно поддержали многие отрасли, и они дают результат", - сказал Кондратьев.
По данным администрации региона, с начала года рост промышленности составил 103,1% при показателе по России 97,2%. Рост оборот розничной торговли составил 109,1% при среднероссийском 99,3%, общественного питания – 104,4% при среднем по стране 88,1%.
"Благодаря активному зимнему сезону доходы предприятий курортной отрасли увеличились на 23,4% по сравнению с январем-февралем 2020 года. Нам важно сохранить такой рост доходов курортной отрасли. Еще больше поддерживать сферу, чтобы отели поднимали планку качества обслуживания и туристы хотели к нам вернуться", - добавил губернатор.