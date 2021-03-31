https://ria.ru/20210331/byudzhet-1603683589.html

Глава Кубани рассказал о поступлениях в бюджет региона

Глава Кубани рассказал о поступлениях в бюджет региона

В бюджет Краснодарского края с начала текущего года поступило 53,7 миллиарда рублей доходов, роста составил 111% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T18:24

2021-03-31T18:24

2021-03-31T18:24

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. В бюджет Краснодарского края с начала текущего года поступило 53,7 миллиарда рублей доходов, роста составил 111% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на очередной сессии заксобрания в среду."В 2021 году в бюджет надо мобилизовать как минимум 300 миллиардов рублей собственных доходов. Из них 53,7 миллиарда уже поступило в краевую казну. За два месяца некоторые отрасли показали динамику выше среднероссийского уровня. Во время пандемии мы серьезно поддержали многие отрасли, и они дают результат", - сказал Кондратьев.По данным администрации региона, с начала года рост промышленности составил 103,1% при показателе по России 97,2%. Рост оборот розничной торговли составил 109,1% при среднероссийском 99,3%, общественного питания – 104,4% при среднем по стране 88,1%."Благодаря активному зимнему сезону доходы предприятий курортной отрасли увеличились на 23,4% по сравнению с январем-февралем 2020 года. Нам важно сохранить такой рост доходов курортной отрасли. Еще больше поддерживать сферу, чтобы отели поднимали планку качества обслуживания и туристы хотели к нам вернуться", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20210330/gospodderzhka-1603530817.html

краснодарский край

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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика