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Всемирный банк спрогнозировал, когда бюджет России вернется к профициту
Всемирный банк спрогнозировал, когда бюджет России вернется к профициту
Бюджет России в 2022 году станет профицитным и составит 0,5% ВВП в 2022 году, говорится в докладе Всемирного банка об экономике региона Европы и Центральной... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T05:12
2021-03-31T05:12
2021-03-31T05:12
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центральная азия
антон силуанов
всемирный банк
москва
европа
экономика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бюджет России в 2022 году станет профицитным и составит 0,5% ВВП в 2022 году, говорится в докладе Всемирного банка об экономике региона Европы и Центральной Азии.Министр финансов Антон Силуанов в январе говорил, что дефицит федерального бюджета РФ в 2020 году оказался лучше ожиданий, составив 3,8% ВВП, или 4,1 триллиона рублей. Он отмечал, что такой результат достигнут в первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов.В середине сентября Силуанов говорил, что в 2020 году дефицит бюджета прогнозируется в 4,4% ВВП, а в декабре он сообщил, что показатель будет лучше ожиданий - 3,9% ВВП.
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РИА Новости
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россия, центральная азия, антон силуанов, всемирный банк, москва, европа, экономика