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Джордж Мартин работает над пьесой для Бродвея по мотивам "Игры престолов"
Джордж Мартин работает над пьесой для Бродвея по мотивам "Игры престолов"
Писатель Джордж Мартин работает над театральной постановкой по мотивам "Игры престолов", премьера может состояться в 2023 году, сообщает издание Hollywood... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:25
2021-03-31T12:25
2021-03-31T12:25
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Писатель Джордж Мартин работает над театральной постановкой по мотивам "Игры престолов", премьера может состояться в 2023 году, сообщает издание Hollywood Reporter."Спектакль впервые перенесет зрителей за кулисы знаменательного события, которое ранее было окутано тайной. Постановка при участии многих самых знаковых и известных персонажей сериала расскажет историю о любви, мести, безумии и опасностях, связанных с пророчеством", - приводит издание описание пьесы.Постановка может быть представлена на Бродвее, а также в Великобритании и Австралии. Действие в ней будет разворачиваться вокруг знаменитого турнира в Харренхолле, который состоялся за 16 лет до событий в "Игре престолов". Этот турнир проходил 10 дней и считался самым масштабным состязанием в истории Вестероса.Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
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театр, кино и сериалы, новости культуры, игра престолов (сериал), джордж мартин, великобритания, австралия
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Писатель Джордж Мартин работает над театральной постановкой по мотивам "Игры престолов", премьера может состояться в 2023 году, сообщает
издание Hollywood Reporter.
"Спектакль впервые перенесет зрителей за кулисы знаменательного события, которое ранее было окутано тайной. Постановка при участии многих самых знаковых и известных персонажей сериала расскажет историю о любви, мести, безумии и опасностях, связанных с пророчеством", - приводит издание описание пьесы.
Постановка может быть представлена на Бродвее, а также в Великобритании и Австралии. Действие в ней будет разворачиваться вокруг знаменитого турнира в Харренхолле, который состоялся за 16 лет до событий в "Игре престолов". Этот турнир проходил 10 дней и считался самым масштабным состязанием в истории Вестероса.
Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.