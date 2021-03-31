https://ria.ru/20210331/bezrabotitsa-1603633782.html

Минтруд оценил ситуацию с безработицей в условиях пандемии

Минтруд оценил ситуацию с безработицей в условиях пандемии

В условиях пандемии удалось избежать существенного роста безработицы в России, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:55

2021-03-31T14:55

2021-03-31T14:55

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

антон котяков

коронавирусы

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В условиях пандемии удалось избежать существенного роста безработицы в России, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков."В условиях пандемии благодаря совместной работе и тем мерам, которые правительство оказывало непосредственно предприятиям и нашим безработным гражданам, нам удалось избежать существенного роста безработицы, за счет совместных усилий. И я хочу сказать, что многие шаги в части поддержки занятости были предложены нашими социальными партнерами", - сказал Котяков на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021 - 2023 годы.

https://ria.ru/20210331/bezrabotitsa-1603570824.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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