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Минтруд оценил ситуацию с безработицей в условиях пандемии
Минтруд оценил ситуацию с безработицей в условиях пандемии
В условиях пандемии удалось избежать существенного роста безработицы в России, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:55
2021-03-31T14:55
2021-03-31T14:55
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антон котяков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В условиях пандемии удалось избежать существенного роста безработицы в России, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков."В условиях пандемии благодаря совместной работе и тем мерам, которые правительство оказывало непосредственно предприятиям и нашим безработным гражданам, нам удалось избежать существенного роста безработицы, за счет совместных усилий. И я хочу сказать, что многие шаги в части поддержки занятости были предложены нашими социальными партнерами", - сказал Котяков на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021 - 2023 годы.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон котяков, коронавирусы, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество