https://ria.ru/20210331/bezhentsy-1603664678.html
Мусульмане из России передали помощь сирийским беженцам в Ливане
Мусульмане из России передали помощь сирийским беженцам в Ливане
Мусульмане России через фонд "Закят" передали сотням сирийских семей, проживающим в лагерях беженцев в Ливане, одежду и продукты, на средства фонда построили... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:51
2021-03-31T16:51
2021-03-31T16:51
религия и мировоззрение
равиль гайнутдин
ильдар аляутдинов
сирия
оон
дамаск (город)
ливан
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БЕЙРУТ, 31 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Мусульмане России через фонд "Закят" передали сотням сирийских семей, проживающим в лагерях беженцев в Ливане, одежду и продукты, на средства фонда построили спортивную площадку для детей, рассказал РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Делегация из России по поручению председателя Духовного управления мусульман России Равиля Гайнутдина прибыла с гуманитарной миссией в Ливан и Сирию. В ходе визита запланирован ряд благотворительных мероприятий."Мы открыли площадку для более 400 сирийских детей, которые на этой же территории обучаются во временных классах, которые были профинансированы нашим фондом. Теперь мы открыли и детскую спортивную площадку... мы надеемся, что данная площадка будет способствовать формированию правильных ценностей", - сказал Аляутдинов.Муфтий отметил, что при отсутствии образования и необходимого воспитания детей есть серьезная опасность появления "деструктивных элементов, которые будут приносить дисбаланс в нашу жизнь"."Помимо этого, мы посетили два лагеря. Привезли с собой много детской одежды, как минимум на 500 детей. Приняли участие в раздаче продуктовых наборов, которые были сформированы в Ливане на средства, собранные фондом "Закят", - добавил Аляутдинов.Каждая продовольственная корзина на семью рассчитана на 20-25 дней.В среду делегация отправилась из Бейрута в Дамаск, где также запланированы ряд мероприятий.В Ливане проживает более 1,5 миллионов сирийских беженцев. Согласно отчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на фоне финансово-экономического кризиса за чертой бедности оказались 89% беженцев, половина семей не в состоянии обеспечить даже минимальный набор продуктов питания.
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равиль гайнутдин, ильдар аляутдинов, сирия, оон, дамаск (город), ливан
БЕЙРУТ, 31 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин.
Мусульмане России через фонд "Закят" передали сотням сирийских семей, проживающим в лагерях беженцев в Ливане
, одежду и продукты, на средства фонда построили спортивную площадку для детей, рассказал РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов
.
Делегация из России по поручению председателя Духовного управления мусульман России Равиля Гайнутдина
прибыла с гуманитарной миссией в Ливан и Сирию
. В ходе визита запланирован ряд благотворительных мероприятий.
"Мы открыли площадку для более 400 сирийских детей, которые на этой же территории обучаются во временных классах, которые были профинансированы нашим фондом. Теперь мы открыли и детскую спортивную площадку... мы надеемся, что данная площадка будет способствовать формированию правильных ценностей", - сказал Аляутдинов.
Муфтий отметил, что при отсутствии образования и необходимого воспитания детей есть серьезная опасность появления "деструктивных элементов, которые будут приносить дисбаланс в нашу жизнь".
"Помимо этого, мы посетили два лагеря. Привезли с собой много детской одежды, как минимум на 500 детей. Приняли участие в раздаче продуктовых наборов, которые были сформированы в Ливане на средства, собранные фондом "Закят", - добавил Аляутдинов.
Каждая продовольственная корзина на семью рассчитана на 20-25 дней.
В среду делегация отправилась из Бейрута в Дамаск
, где также запланированы ряд мероприятий.
В Ливане проживает более 1,5 миллионов сирийских беженцев. Согласно отчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО), на фоне финансово-экономического кризиса за чертой бедности оказались 89% беженцев, половина семей не в состоянии обеспечить даже минимальный набор продуктов питания.