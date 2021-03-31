Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210331/bezhentsy-1603664678.html
Мусульмане из России передали помощь сирийским беженцам в Ливане
Мусульмане из России передали помощь сирийским беженцам в Ливане
Мусульмане России через фонд "Закят" передали сотням сирийских семей, проживающим в лагерях беженцев в Ливане, одежду и продукты, на средства фонда построили... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:51
2021-03-31T16:51
религия и мировоззрение
равиль гайнутдин
ильдар аляутдинов
сирия
оон
дамаск (город)
ливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153228/09/1532280934_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_66bd688d0cb4dd33c2045848558817bd.jpg
БЕЙРУТ, 31 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Мусульмане России через фонд "Закят" передали сотням сирийских семей, проживающим в лагерях беженцев в Ливане, одежду и продукты, на средства фонда построили спортивную площадку для детей, рассказал РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Делегация из России по поручению председателя Духовного управления мусульман России Равиля Гайнутдина прибыла с гуманитарной миссией в Ливан и Сирию. В ходе визита запланирован ряд благотворительных мероприятий."Мы открыли площадку для более 400 сирийских детей, которые на этой же территории обучаются во временных классах, которые были профинансированы нашим фондом. Теперь мы открыли и детскую спортивную площадку... мы надеемся, что данная площадка будет способствовать формированию правильных ценностей", - сказал Аляутдинов.Муфтий отметил, что при отсутствии образования и необходимого воспитания детей есть серьезная опасность появления "деструктивных элементов, которые будут приносить дисбаланс в нашу жизнь"."Помимо этого, мы посетили два лагеря. Привезли с собой много детской одежды, как минимум на 500 детей. Приняли участие в раздаче продуктовых наборов, которые были сформированы в Ливане на средства, собранные фондом "Закят", - добавил Аляутдинов.Каждая продовольственная корзина на семью рассчитана на 20-25 дней.В среду делегация отправилась из Бейрута в Дамаск, где также запланированы ряд мероприятий.В Ливане проживает более 1,5 миллионов сирийских беженцев. Согласно отчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на фоне финансово-экономического кризиса за чертой бедности оказались 89% беженцев, половина семей не в состоянии обеспечить даже минимальный набор продуктов питания.
https://ria.ru/20210330/bezhentsy-1603535750.html
сирия
дамаск (город)
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153228/09/1532280934_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_6bacb0af427ae8f745e60d21b4809a6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
равиль гайнутдин, ильдар аляутдинов, сирия, оон, дамаск (город), ливан

Мусульмане из России передали помощь сирийским беженцам в Ливане

16:51 31.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПалатка сирийских беженцев в пригороде Захле в долине Бекаа
Палатка сирийских беженцев в пригороде Захле в долине Бекаа - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 31 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Мусульмане России через фонд "Закят" передали сотням сирийских семей, проживающим в лагерях беженцев в Ливане, одежду и продукты, на средства фонда построили спортивную площадку для детей, рассказал РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Делегация из России по поручению председателя Духовного управления мусульман России Равиля Гайнутдина прибыла с гуманитарной миссией в Ливан и Сирию. В ходе визита запланирован ряд благотворительных мероприятий.
"Мы открыли площадку для более 400 сирийских детей, которые на этой же территории обучаются во временных классах, которые были профинансированы нашим фондом. Теперь мы открыли и детскую спортивную площадку... мы надеемся, что данная площадка будет способствовать формированию правильных ценностей", - сказал Аляутдинов.
Муфтий отметил, что при отсутствии образования и необходимого воспитания детей есть серьезная опасность появления "деструктивных элементов, которые будут приносить дисбаланс в нашу жизнь".
Беженцы из Сирии на железнодорожной станции в Падборге. 2015 год - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 21:26
Участники конференции по Сирии выделят более 11 миллиардов евро беженцам
"Помимо этого, мы посетили два лагеря. Привезли с собой много детской одежды, как минимум на 500 детей. Приняли участие в раздаче продуктовых наборов, которые были сформированы в Ливане на средства, собранные фондом "Закят", - добавил Аляутдинов.
Каждая продовольственная корзина на семью рассчитана на 20-25 дней.
В среду делегация отправилась из Бейрута в Дамаск, где также запланированы ряд мероприятий.
В Ливане проживает более 1,5 миллионов сирийских беженцев. Согласно отчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на фоне финансово-экономического кризиса за чертой бедности оказались 89% беженцев, половина семей не в состоянии обеспечить даже минимальный набор продуктов питания.
 
Религия и мировоззрениеРавиль ГайнутдинИльдар АляутдиновСирияООНДамаск (город)Ливан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
01:05Познер сообщил, что находится под защитой полиции
Лента новостейМолния