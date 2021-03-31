https://ria.ru/20210331/bezhentsy-1603664678.html

Мусульмане из России передали помощь сирийским беженцам в Ливане

Мусульмане из России передали помощь сирийским беженцам в Ливане

Мусульмане России через фонд "Закят" передали сотням сирийских семей, проживающим в лагерях беженцев в Ливане, одежду и продукты, на средства фонда построили... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:51

2021-03-31T16:51

2021-03-31T16:51

религия и мировоззрение

равиль гайнутдин

ильдар аляутдинов

сирия

оон

дамаск (город)

ливан

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БЕЙРУТ, 31 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Мусульмане России через фонд "Закят" передали сотням сирийских семей, проживающим в лагерях беженцев в Ливане, одежду и продукты, на средства фонда построили спортивную площадку для детей, рассказал РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Делегация из России по поручению председателя Духовного управления мусульман России Равиля Гайнутдина прибыла с гуманитарной миссией в Ливан и Сирию. В ходе визита запланирован ряд благотворительных мероприятий."Мы открыли площадку для более 400 сирийских детей, которые на этой же территории обучаются во временных классах, которые были профинансированы нашим фондом. Теперь мы открыли и детскую спортивную площадку... мы надеемся, что данная площадка будет способствовать формированию правильных ценностей", - сказал Аляутдинов.Муфтий отметил, что при отсутствии образования и необходимого воспитания детей есть серьезная опасность появления "деструктивных элементов, которые будут приносить дисбаланс в нашу жизнь"."Помимо этого, мы посетили два лагеря. Привезли с собой много детской одежды, как минимум на 500 детей. Приняли участие в раздаче продуктовых наборов, которые были сформированы в Ливане на средства, собранные фондом "Закят", - добавил Аляутдинов.Каждая продовольственная корзина на семью рассчитана на 20-25 дней.В среду делегация отправилась из Бейрута в Дамаск, где также запланированы ряд мероприятий.В Ливане проживает более 1,5 миллионов сирийских беженцев. Согласно отчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на фоне финансово-экономического кризиса за чертой бедности оказались 89% беженцев, половина семей не в состоянии обеспечить даже минимальный набор продуктов питания.

https://ria.ru/20210330/bezhentsy-1603535750.html

сирия

дамаск (город)

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

равиль гайнутдин, ильдар аляутдинов, сирия, оон, дамаск (город), ливан