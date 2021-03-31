https://ria.ru/20210331/belorussiya-1603514353.html

"Размывать полномочия не будем". С кем Лукашенко поделится властью

"Размывать полномочия не будем". С кем Лукашенко поделится властью

Противники Александра Лукашенко опять призывают к протестам, но улица пока под контролем. Сам президент занят конституционной реформой и ищет способы передать... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T08:00

2021-03-31T08:00

2021-03-31T08:11

протесты в белоруссии

всебелорусское народное собрание

светлана тихановская

белгазпромбанк

виктор бабарико

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Противники Александра Лукашенко опять призывают к протестам, но улица пока под контролем. Сам президент занят конституционной реформой и ищет способы передать часть полномочий другим ветвям власти. На помощь приходят новые политические партии, готовые взять ответственность за преобразования. Что из этого может получиться, разбиралось РИА Новости. Чрезмерные полномочияВ Белоруссии в самом разгаре не только климатическая, но и политическая весна. Александр Лукашенко проводит совещание за совещанием, обсуждает с чиновниками перераспределение полномочий между ветвями власти. Затевая зимой реформы, он признал: сейчас по конституции в руках президента сосредоточено слишком много обязанностей. В кризисных ситуациях министры, депутаты и руководители предприятий ничего не предпринимают без отмашки национального лидера. Часть полномочий Лукашенко предложил передать Всебелорусскому народному собранию, где рабочие, деятели науки и культуры, парламентарии и представители различных сфер поднимают политические и социально-экономические вопросы и предлагают решения.По заданию президента идеи по перераспределению полномочий представили парламентарии, члены кабинета министров и главы регионов. Они поддержали инициативу Лукашенко усилить роль не только Всебелорусского народного собрания, но и политических партий. Минюст Белоруссии сразу занялся перерегистрацией, но предупредил: "не вся старая гвардия пройдет процедуру". Зато в качестве партий могут легализовать новые блоки и объединения. Представители ведомства не исключили, что на следующих парламентских выборах введут смешанную избирательную систему. Это означает, что часть кандидатов в депутаты будут выдвигать по партийным спискам, часть — на мажоритарной основе. Сейчас в Белоруссии действует мажоритарная избирательная система и на выборах побеждают не партии, а набравший большинство голосов кандидат. Запустив дискуссию о сокращении полномочий, Лукашенко призвал не увлекаться. "Не надо мгновенно, чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Часть решений назрела сегодня. По другим предложениям размывать полномочия главы государства мы не будем", — заключил президент. Новые партииРеспубликанское общественное объединение "Белая Русь", куда входят сторонники Лукашенко, в числе первых анонсировало планы создать партию. По словам представителя организации Александра Шатько, она сосредоточится на социальной повестке. "Большинство членов "Белой Руси" не хотят вовлекаться в политику. Им достаточно общественной активности", — уточнил он. Это не убедило наблюдателей. Есть мнения, что партия может "отпочковаться" от объединения и стать главной пропрезидентской силой. Пока шла дискуссия, поддержит ли Лукашенко политические амбиции "Белой Руси", в стране зарегистрировали пророссийскую партию "Союз". Но председатель Сергей Лущ призывал не навешивать ярлыки. "Союз — это белорусская партия, которая выступает за углубление интеграции с Россией", — пояснил он. В новой системе найдется место и оппозиции, уверяют белорусские чиновники. Однако подчеркивают, что речь идет не о покинувших республику противниках власти. Сформировать партию несогласных смогут те, кто находится в стране и готов к диалогу. Ставку делают на "Демократический союз" бывшего оппозиционера Юрия Воскресенского. Летом он участвовал в акциях протеста, но попал за решетку. Выйдя на свободу, заявил о поддержке Лукашенко — правда, добавил, что от конструктивной критики не откажется. Объединить оппозицию в партиюИнтригу партстроительству придало заявление бывшего главы Белгазпромбанка и несостоявшегося кандидата в президенты Виктора Бабарико. Сидя в тюрьме по обвинению в финансовых махинациях, экс-банкир призвал создать партию "Вместе". "Нам нужна партия. Но не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы", — распространили сторонники обращение Бабарико.Член его штаба Максим Богрецов обозначил цель — объединить вокруг себя противников Лукашенко и представить единую оппозиционную программу. Несколько тысяч человек уже подали заявки на вступление. Но наблюдатели сомневаются, что партию зарегистрируют: если начнутся новые демонстрации — действия власти ужесточатся. Сорвались запланированные на 27 марта акции протеста, приуроченные к празднованию Дня воли — годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Оппоненты президента не смогли даже собраться в группы. Силовики превентивно их разгоняли. Если на улицах замечали людей с бело-красно-белыми флагами, сразу задерживали. На днях Генпрокуратура Белоруссии обвинила Светлану Тихановскую и перешедших на сторону оппозиции силовиков в подготовке терактов. "Организаторы планировали переложить вину на власть", — заявил генпрокурор Андрей Швед. При этом уточнил, что показания против Тихановской дал "гражданин Малейчук, задержанный с поличным". Что конкретно у него нашли, генпрокурор не сообщил. Тихановская отвергла обвинения. Она по-прежнему в Литве и пока в Белоруссию не собирается.Транзит власти"Силовики взяли под контроль белорусские улицы, но протестные настроения никуда не делись. Оппоненты Лукашенко понимают, что выход на демонстрации чреват репрессиями. Самым эффективным средством сейчас они считают смену формы протеста. Объединение в новые политические партии может стать одним из таких способов выразить недовольство", — объясняет директор минского института политических исследований "Политическая сфера" Андрей Казакевич.По его мнению, власть осознает: политический кризис не преодолеть без реформ. "Партстроительство — еще и самый безопасный способ: недовольство выплескивается не на улице, а внутри централизованной организации", — убежден Казакевич. Создание партии Виктора Бабарико он рассматривает как продолжение мобилизации общества. "Сторонники экс-банкира рассчитывают направить политическую активность белорусов в практическое русло. Объединение недовольных в формате партии для них — продолжение противостояния, но в правовом поле", — рассуждает Казакевич. Эксперт уверен, что запретить организацию власти не смогут: "Давить на людей, которые захотели создать партию, — перегиб. Ее, скорее всего, зарегистрируют, но будут внимательно следить за деятельностью. Если что-то не понравится, то прессинговать начнут отдельных членов". Уйти от революцииБелорусский эксперт Денис Мельянцов считает, что для властей партстроительство — способ увести общество от революционной повестки. "Для достижения заявленных целей протеста нужны не партии, а массовое народное движение. Партии по определению — это организации, делящие общество на основании разных взглядов и идеологий. Это удобно и оправданно в рамках состязательных политических систем", — поясняет он. Если конституционная реформа усилит партийную политику, то объединение Бабарико может занять оппозиционную нишу, убежден политолог. "Они потеснят Тихановскую, которая постепенно теряет влияние. В конце концов, голосуя за нее на президентских выборах, подавляющее большинство выступало за Бабарико", — подчеркивает Мельянцов. Он не берется прогнозировать, зарегистрируют ли новую партию. "Для Лукашенко отпустить Бабарико и признать его статус в качестве нового лидера оппозиции — это одновременно и утрата лица, и создание себе проблемы", — полагает эксперт. Однако если "Вместе" все же признают, это будет шаг для преодоления кризиса. Встраивание Бабарико в легальное поле, по мнению Мельянцова, — хорошая база для реформирования политической системы.

https://ria.ru/20210320/lukashenko-1602055817.html

https://ria.ru/20210313/belorussiya-1600974013.html

https://ria.ru/20210121/belorussiya-1593891650.html

белоруссия

литва

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Сто дней с начала протестов в Белоруссии Массовые протесты оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные – по выходным. 2021-03-31T08:00 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всебелорусское народное собрание, светлана тихановская, белгазпромбанк, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире