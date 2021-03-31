https://ria.ru/20210331/bednost-1603553940.html

Всемирный банк дал прогноз по уровню бедности в России в 2021 году

Всемирный банк дал прогноз по уровню бедности в России в 2021 году

Уровень бедности в России по итогам 2021 года снизится по сравнению с прошлым годом, однако будет превышать допандемические показатели вплоть до 2022 года,... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T05:08

2021-03-31T05:08

2021-03-31T05:08

рено селигманн

россия

антон котяков

федеральная служба государственной статистики (росстат)

всемирный банк

владимир путин

в мире

экономика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Уровень бедности в России по итогам 2021 года снизится по сравнению с прошлым годом, однако будет превышать допандемические показатели вплоть до 2022 года, прогнозирует Всемирный банк.Росстат пока не публиковал данные по численности малоимущего населения по итогам 2020 года. В середине октября глава Минтруда Антон Котяков говорил, что порядка 13% населения в России являются бедными, это почти 20 миллионов человек.В декабре директор представительства ВБ в России Рено Селигманн в интервью РИА Новости говорил о том, что меры российских властей по поддержке экономики позволили не допустить скачка уровня бедности в стране, а значит достигли своей цели.Снижение уровня бедности в России - одна из целей указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2% населения страны (19,4 миллиона человек).В 2019 году доля россиян проживающих за чертой бедности составила 12,3% населения страны, или 18,1 миллиона человек.

https://ria.ru/20210331/ekonomika-1603553808.html

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рено селигманн, россия, антон котяков, федеральная служба государственной статистики (росстат), всемирный банк, владимир путин, в мире, экономика