Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/bednost-1603553940.html
Всемирный банк дал прогноз по уровню бедности в России в 2021 году
Всемирный банк дал прогноз по уровню бедности в России в 2021 году
Уровень бедности в России по итогам 2021 года снизится по сравнению с прошлым годом, однако будет превышать допандемические показатели вплоть до 2022 года,... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T05:08
2021-03-31T05:08
рено селигманн
россия
антон котяков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
всемирный банк
владимир путин
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152919/29/1529192919_0:419:4000:2669_1920x0_80_0_0_3c8f8407de3aca1424fa5c0dd6988f71.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Уровень бедности в России по итогам 2021 года снизится по сравнению с прошлым годом, однако будет превышать допандемические показатели вплоть до 2022 года, прогнозирует Всемирный банк.Росстат пока не публиковал данные по численности малоимущего населения по итогам 2020 года. В середине октября глава Минтруда Антон Котяков говорил, что порядка 13% населения в России являются бедными, это почти 20 миллионов человек.В декабре директор представительства ВБ в России Рено Селигманн в интервью РИА Новости говорил о том, что меры российских властей по поддержке экономики позволили не допустить скачка уровня бедности в стране, а значит достигли своей цели.Снижение уровня бедности в России - одна из целей указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2% населения страны (19,4 миллиона человек).В 2019 году доля россиян проживающих за чертой бедности составила 12,3% населения страны, или 18,1 миллиона человек.
https://ria.ru/20210331/ekonomika-1603553808.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152919/29/1529192919_220:0:3779:2669_1920x0_80_0_0_0fa89e61510054daae985422cc913b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рено селигманн, россия, антон котяков, федеральная служба государственной статистики (росстат), всемирный банк, владимир путин, в мире, экономика

Всемирный банк дал прогноз по уровню бедности в России в 2021 году

05:08 31.03.2021
 
© Depositphotos / gregoryleeДесятирублевая монета
Десятирублевая монета - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Depositphotos / gregorylee
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Уровень бедности в России по итогам 2021 года снизится по сравнению с прошлым годом, однако будет превышать допандемические показатели вплоть до 2022 года, прогнозирует Всемирный банк.
"После роста в 2020 году уровень бедности, как ожидается, снизится в 2021 году, но будет превышать уровни до пандемии до 2022 года", - говорится в докладе Всемирного банка об экономике региона Европы и Центральной Азии. Авторы доклада также отмечают, что социальные меры правительства позволили не допустить еще большего роста бедности.
Росстат пока не публиковал данные по численности малоимущего населения по итогам 2020 года. В середине октября глава Минтруда Антон Котяков говорил, что порядка 13% населения в России являются бедными, это почти 20 миллионов человек.
В декабре директор представительства ВБ в России Рено Селигманн в интервью РИА Новости говорил о том, что меры российских властей по поддержке экономики позволили не допустить скачка уровня бедности в стране, а значит достигли своей цели.
Снижение уровня бедности в России - одна из целей указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2% населения страны (19,4 миллиона человек).
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 05:05
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
В 2019 году доля россиян проживающих за чертой бедности составила 12,3% населения страны, или 18,1 миллиона человек.
 
Рено СелигманнРоссияАнтон КотяковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Всемирный банкВладимир ПутинВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
01:05Познер сообщил, что находится под защитой полиции
Лента новостейМолния