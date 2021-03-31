https://ria.ru/20210331/bank-1603675998.html
МСП Банк выдал 0,5 млрд рублей кредитов по программе "Семейный бизнес"
МСП Банк выдал 0,5 млрд рублей кредитов по программе "Семейный бизнес"
МСП Банк за первый квартал 2021 года предоставил около 0,5 миллиарда рублей по специальной программе для семейного бизнеса, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:45
2021-03-31T17:45
2021-03-31T17:45
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МОСКВА, 31 мар – РИА новости. МСП Банк за первый квартал 2021 года предоставил около 0,5 миллиарда рублей по специальной программе для семейного бизнеса, сообщил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.Он выступил в ТПП на мероприятии, посвященном старту программы "100 надежд бизнеса". Основной темой стала поддержка "семейного бизнеса"."Исторически почти все предприятия были семейными и династийными. Очень важно создавать необходимые меры поддержки и условия для их развития. Ведь это возможность родным находится рядом, всю энергию вкладывать в свое любимое дело, которое потом можно передать детям. Кредитная программа "Семейный бизнес" МСП Банка предполагает льготные ставки и более лояльные требования к заемщикам. За первый квартал текущего года по этой программе выдано кредитов на общую сумму около 0,5 миллиарда рублей", – сказал Исаевич, слова которого приводит пресс-служба банка. Средства по программе могут быть направлены на приобретение необходимых товаров, на покрытие текущих расходов, в том числе, на приобретение расходных материалов, выплату зарплаты.
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 31 мар – РИА новости
. МСП Банк за первый квартал 2021 года предоставил около 0,5 миллиарда рублей по специальной программе для семейного бизнеса, сообщил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка
Александр Исаевич.
Он выступил в ТПП на мероприятии, посвященном старту программы "100 надежд бизнеса". Основной темой стала поддержка "семейного бизнеса".
"Исторически почти все предприятия были семейными и династийными. Очень важно создавать необходимые меры поддержки и условия для их развития. Ведь это возможность родным находится рядом, всю энергию вкладывать в свое любимое дело, которое потом можно передать детям. Кредитная программа "Семейный бизнес" МСП Банка предполагает льготные ставки и более лояльные требования к заемщикам. За первый квартал текущего года по этой программе выдано кредитов на общую сумму около 0,5 миллиарда рублей", – сказал Исаевич, слова которого приводит пресс-служба банка.
Средства по программе могут быть направлены на приобретение необходимых товаров, на покрытие текущих расходов, в том числе, на приобретение расходных материалов, выплату зарплаты.