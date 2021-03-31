https://ria.ru/20210331/avstriya-1603659104.html
Опрос показал, сколько австрийцев готовы привиться "Спутником V"
Опрос показал, сколько австрийцев готовы привиться "Спутником V"
Почти 70% жителей Австрии поддержали бы закупку вакцины "Спутник V", более половины готовы привиться ей, следует из опроса исследовательского института Research РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:28
2021-03-31T16:28
2021-03-31T16:28
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
австрия
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Почти 70% жителей Австрии поддержали бы закупку вакцины "Спутник V", более половины готовы привиться ей, следует из опроса исследовательского института Research Affairs.По данным исследования, 69% респондентов поддержали бы закупку российской вакцины для ускорения темпов вакцинации в Австрии, 31% выступили бы против. Больше всего за закупку "Спутника V" выступило граждан в возрастных группах 50-59 лет и 60-69 лет.Готовность привиться "Спутником" высказали 57% опрошенных. При этом мужчины проявили большую готовность сделать прививку российским препаратом - 64% против 50% среди опрошенных женщин.Опрос проводился онлайн с 29 по 31 марта, в нем принял участие 501 человек в возрасте от 16 до 69 лет.
https://ria.ru/20210331/sputnik-1603649511.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, австрия, в мире