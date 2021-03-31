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В Тамбовской области легковушка попала под грузовик, погибли три человека
В Тамбовской области легковушка попала под грузовик, погибли три человека
Три человека погибли и один госпитализирован после столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Тамбовской области, сообщает в среду прокуратура региона. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T10:45
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тамбовская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 31 мар - РИА Новости. Три человека погибли и один госпитализирован после столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Тамбовской области, сообщает в среду прокуратура региона.Авария произошла на 361-м километре автодороги Р-22 около 7 часов (мск) в среду.По данным прокуратуры, в легковом автомобиле находились три пассажира и водитель.В настоящее время полицией проводится осмотр места происшествия.
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тамбовская область, происшествия

В Тамбовской области легковушка попала под грузовик, погибли три человека

10:45 31.03.2021 (обновлено: 10:48 31.03.2021)
 
© Фото : УГИБДД УМВД России по Тамбовской областиНа месте ДТП в Тамбовской области. 31 марта 2021
На месте ДТП в Тамбовской области. 31 марта 2021 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : УГИБДД УМВД России по Тамбовской области
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ВОРОНЕЖ, 31 мар - РИА Новости. Три человека погибли и один госпитализирован после столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Тамбовской области, сообщает в среду прокуратура региона.
Авария произошла на 361-м километре автодороги Р-22 около 7 часов (мск) в среду.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля MAN и легкового автомобиля "Лада Приора". По предварительным данным "Лада Приора" выехала на полосу встречного движения", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в легковом автомобиле находились три пассажира и водитель.
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"В результате столкновения погибли водитель и два пассажира легкового авто, третьего (пассажира - ред.) - доставили в больницу. Водитель грузового автомобиля не пострадал", - сообщает надзорное ведомство.
В настоящее время полицией проводится осмотр места происшествия.
 
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