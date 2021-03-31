В Тамбовской области легковушка попала под грузовик, погибли три человека
10:45 31.03.2021 (обновлено: 10:48 31.03.2021)
© Фото : УГИБДД УМВД России по Тамбовской областиНа месте ДТП в Тамбовской области. 31 марта 2021
© Фото : УГИБДД УМВД России по Тамбовской области
ВОРОНЕЖ, 31 мар - РИА Новости. Три человека погибли и один госпитализирован после столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Тамбовской области, сообщает в среду прокуратура региона.
Авария произошла на 361-м километре автодороги Р-22 около 7 часов (мск) в среду.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля MAN и легкового автомобиля "Лада Приора". По предварительным данным "Лада Приора" выехала на полосу встречного движения", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в легковом автомобиле находились три пассажира и водитель.
"В результате столкновения погибли водитель и два пассажира легкового авто, третьего (пассажира - ред.) - доставили в больницу. Водитель грузового автомобиля не пострадал", - сообщает надзорное ведомство.
В настоящее время полицией проводится осмотр места происшествия.