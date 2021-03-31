https://ria.ru/20210331/avariya-1603575994.html

В Тамбовской области легковушка попала под грузовик, погибли три человека

В Тамбовской области легковушка попала под грузовик, погибли три человека

Три человека погибли и один госпитализирован после столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Тамбовской области, сообщает в среду прокуратура региона. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T10:45

2021-03-31T10:45

2021-03-31T10:48

тамбовская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 31 мар - РИА Новости. Три человека погибли и один госпитализирован после столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Тамбовской области, сообщает в среду прокуратура региона.Авария произошла на 361-м километре автодороги Р-22 около 7 часов (мск) в среду.По данным прокуратуры, в легковом автомобиле находились три пассажира и водитель.В настоящее время полицией проводится осмотр места происшествия.

https://ria.ru/20210330/dtp-1603387785.html

тамбовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, происшествия