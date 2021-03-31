https://ria.ru/20210331/americangods-1603480068.html

Сериал "Американские боги" закрыли после третьего сезона, пишут СМИ

Сериал "Американские боги" закрыли после третьего сезона, пишут СМИ

СМИ узнали, что фэнтези-сериал "Американские боги", выходивший на кабельном канале Starz, закрыли после третьего сезона, сообщает Variety. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T07:19

2021-03-31T07:19

2021-03-31T08:02

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что фэнтези-сериал "Американские боги", выходивший на кабельном канале Starz, закрыли после третьего сезона, сообщает Variety. По информации издания, у шоу, основанного на одноименном романе Нила Геймана, не будет четвертого сезона. Однако, как рассказали источники Variety, на канале не исключают, что, если потребуется, когда-нибудь снимут концовку "Американских богов". Инсайдер сообщил, что решение не продолжать сериал было принято из-за низких рейтингов. По сравнению с первыми сезонами количество зрителей снизилось на 65 процентов. Премьера "Американских богов" состоялась в 2017-м году. Главные герои Тень (Рики Уиттл) и загадочный человек по имени мистер Среда (Иэн Макшейн) оказываются втянуты в борьбу между Старыми и Новыми богами.

https://ria.ru/20201111/outsider-1584175320.html

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