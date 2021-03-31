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Сериал "Американские боги" закрыли после третьего сезона, пишут СМИ
Сериал "Американские боги" закрыли после третьего сезона, пишут СМИ
СМИ узнали, что фэнтези-сериал "Американские боги", выходивший на кабельном канале Starz, закрыли после третьего сезона, сообщает Variety. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T07:19
2021-03-31T07:19
2021-03-31T08:02
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что фэнтези-сериал "Американские боги", выходивший на кабельном канале Starz, закрыли после третьего сезона, сообщает Variety. По информации издания, у шоу, основанного на одноименном романе Нила Геймана, не будет четвертого сезона. Однако, как рассказали источники Variety, на канале не исключают, что, если потребуется, когда-нибудь снимут концовку "Американских богов". Инсайдер сообщил, что решение не продолжать сериал было принято из-за низких рейтингов. По сравнению с первыми сезонами количество зрителей снизилось на 65 процентов. Премьера "Американских богов" состоялась в 2017-м году. Главные герои Тень (Рики Уиттл) и загадочный человек по имени мистер Среда (Иэн Макшейн) оказываются втянуты в борьбу между Старыми и Новыми богами.
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кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
СМИ узнали, что фэнтези-сериал "Американские боги", выходивший на кабельном канале Starz, закрыли после третьего сезона, сообщает
Variety.
По информации издания, у шоу, основанного на одноименном романе Нила Геймана, не будет четвертого сезона. Однако, как рассказали источники Variety, на канале не исключают, что, если потребуется, когда-нибудь снимут концовку "Американских богов".
"В Starz все благодарны актерам, съемочной группе и партнерам, воплотившим в жизнь эту актуальную историю автора и исполнительного продюсера Нила Геймана", — говорится в заявлении Starz.
Инсайдер сообщил, что решение не продолжать сериал было принято из-за низких рейтингов. По сравнению с первыми сезонами количество зрителей снизилось на 65 процентов.
Премьера "Американских богов" состоялась в 2017-м году. Главные герои Тень (Рики Уиттл) и загадочный человек по имени мистер Среда (Иэн Макшейн) оказываются втянуты в борьбу между Старыми и Новыми богами.