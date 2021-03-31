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В России создали аккумулятор, заряжающийся за "считаные секунды"
В России создали аккумулятор, заряжающийся за "считаные секунды"
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали новый тип аккумулятора на полимерной основе, который заряжается за считаные... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:25
2021-03-31T17:23
университетская наука
навигатор абитуриента
россия
санкт-петербургский государственный университет
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали новый тип аккумулятора на полимерной основе, который заряжается за считаные секунды, сообщает пресс-служба вуза."Аккумулятор, созданный с использованием нашего материала, будет заряжаться за считаные секунды — примерно в десять раз быстрее, чем литий-ионный. Мы уже выяснили это в результате экспериментов. Однако на данном этапе он отстает от них на 30-40% по емкости. Сейчас мы работаем над увеличением этого показателя при сохранении скорости заряда-разряда", - сказал профессор кафедры электрохимии СПбГУ Олег Левин, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, для создания этого аккумулятора ученые синтезировали полимер на основе комплекса никель-сален (NiSalen), молекулярная структура которого позволяет добиться высоких мощностных, емкостных и низкотемпературных характеристик одновременно.Как отметил Левин, новая батарея способна "прекрасно проявить себя" в ситуациях, когда необходим очень быстрый заряд, а также при работе при низких температурах. "Ее использование абсолютно безопасно — в ней нет ничего, что могло бы загореться или взорваться, в отличие от батарей на основе кобальта, которые сегодня широко распространены. Также в ней содержится в десятки раз меньше металлов, которые могут нанести экологический вред", - добавил ученый.Как информирует вуз, сейчас разработчики нового типа аккумулятора оформляют патент на свое изобретение. Его правообладателем станет Санкт-Петербургский государственный университет.
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университетская наука, навигатор абитуриента, россия, санкт-петербургский государственный университет, технологии

В России создали аккумулятор, заряжающийся за "считаные секунды"

16:25 31.03.2021 (обновлено: 17:23 31.03.2021)
 
© Depositphotos / Estea-EsteaЗдание Санкт-Петербургского государственного университета
Здание Санкт-Петербургского государственного университета - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Depositphotos / Estea-Estea
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали новый тип аккумулятора на полимерной основе, который заряжается за считаные секунды, сообщает пресс-служба вуза.
"Аккумулятор, созданный с использованием нашего материала, будет заряжаться за считаные секунды — примерно в десять раз быстрее, чем литий-ионный. Мы уже выяснили это в результате экспериментов. Однако на данном этапе он отстает от них на 30-40% по емкости. Сейчас мы работаем над увеличением этого показателя при сохранении скорости заряда-разряда", - сказал профессор кафедры электрохимии СПбГУ Олег Левин, слова которого приводятся в сообщении.
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По его словам, для создания этого аккумулятора ученые синтезировали полимер на основе комплекса никель-сален (NiSalen), молекулярная структура которого позволяет добиться высоких мощностных, емкостных и низкотемпературных характеристик одновременно.
Как отметил Левин, новая батарея способна "прекрасно проявить себя" в ситуациях, когда необходим очень быстрый заряд, а также при работе при низких температурах. "Ее использование абсолютно безопасно — в ней нет ничего, что могло бы загореться или взорваться, в отличие от батарей на основе кобальта, которые сегодня широко распространены. Также в ней содержится в десятки раз меньше металлов, которые могут нанести экологический вред", - добавил ученый.
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Как информирует вуз, сейчас разработчики нового типа аккумулятора оформляют патент на свое изобретение. Его правообладателем станет Санкт-Петербургский государственный университет.
 
Университетская наукаНавигатор абитуриентаРоссияСанкт-Петербургский государственный университетТехнологии
 
 
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