https://ria.ru/20210331/akkumulyator-1603658347.html

В России создали аккумулятор, заряжающийся за "считаные секунды"

В России создали аккумулятор, заряжающийся за "считаные секунды"

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали новый тип аккумулятора на полимерной основе, который заряжается за считаные... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:25

2021-03-31T16:25

2021-03-31T17:23

университетская наука

навигатор абитуриента

россия

санкт-петербургский государственный университет

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали новый тип аккумулятора на полимерной основе, который заряжается за считаные секунды, сообщает пресс-служба вуза."Аккумулятор, созданный с использованием нашего материала, будет заряжаться за считаные секунды — примерно в десять раз быстрее, чем литий-ионный. Мы уже выяснили это в результате экспериментов. Однако на данном этапе он отстает от них на 30-40% по емкости. Сейчас мы работаем над увеличением этого показателя при сохранении скорости заряда-разряда", - сказал профессор кафедры электрохимии СПбГУ Олег Левин, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, для создания этого аккумулятора ученые синтезировали полимер на основе комплекса никель-сален (NiSalen), молекулярная структура которого позволяет добиться высоких мощностных, емкостных и низкотемпературных характеристик одновременно.Как отметил Левин, новая батарея способна "прекрасно проявить себя" в ситуациях, когда необходим очень быстрый заряд, а также при работе при низких температурах. "Ее использование абсолютно безопасно — в ней нет ничего, что могло бы загореться или взорваться, в отличие от батарей на основе кобальта, которые сегодня широко распространены. Также в ней содержится в десятки раз меньше металлов, которые могут нанести экологический вред", - добавил ученый.Как информирует вуз, сейчас разработчики нового типа аккумулятора оформляют патент на свое изобретение. Его правообладателем станет Санкт-Петербургский государственный университет.

https://ria.ru/20210321/embrion-1602041479.html

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университетская наука, навигатор абитуриента, россия, санкт-петербургский государственный университет, технологии