Руденя: в Верхневолжье будет реализован ряд крупных агроинвестпроектов
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. В Конаковском и Ржевском районах Тверской области планируется реализовать ряд крупных сельскохозяйственных инвестиционных проектов с общей суммой вложений почти в пять миллиардов рублей.
В частности, как сообщает пресс-служба областного правительства, в Конаковском районе планируется построить специализированную ферму по выращиванию племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Группа компаний "АгроПромкомплектация" намерена вложить в проект более 520 миллионов рублей, а также модернизировать предприятия по производству цельномолочной продукции в Конаковском районе.
Перспективы реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Тверской области обсудили губернатор области Игорь Руденя и генеральный директор группы компаний "АгроПромкомплектация" Сергей Новиков, сообщает пресс-служба областного правительства.
Помимо фермы в Конаковском районе "АгроПромкомплектация" заявила о планах строительстве животноводческого комплекса на 6 тысяч голов крупного рогатого скота в Ржевском районе и вложить в этот проект 4,45 миллиарда рублей.
Благодаря новым инвестпроектам будут созданы свыше 200 новых рабочих мест.
"Группа компаний "АгроПромкомплектация" является одним из крупнейших инвестиционных партнеров нашего региона. Уже реализованные на территории Верхневолжья проекты позволили вывести на новый уровень развития традиционные для Тверской области отрасли мясного и молочного животноводства. Создать более трех тысяч рабочих мест для жителей региона", - сказал Руденя.
Сейчас в Тверской области действуют несколько предприятий "АгроПромкомплектации", которые производят мясную и молочную продукцию.