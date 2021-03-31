https://ria.ru/20210331/agroinvestproekty-1603603457.html

Руденя: в Верхневолжье будет реализован ряд крупных агроинвестпроектов

Руденя: в Верхневолжье будет реализован ряд крупных агроинвестпроектов

В Конаковском и Ржевском районах Тверской области планируется реализовать ряд крупных сельскохозяйственных инвестиционных проектов с общей суммой вложений почти РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:38

2021-03-31T12:38

2021-03-31T12:38

тверская область

игорь руденя

тверская область

конаковский район

ржевский район

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ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. В Конаковском и Ржевском районах Тверской области планируется реализовать ряд крупных сельскохозяйственных инвестиционных проектов с общей суммой вложений почти в пять миллиардов рублей.В частности, как сообщает пресс-служба областного правительства, в Конаковском районе планируется построить специализированную ферму по выращиванию племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Группа компаний "АгроПромкомплектация" намерена вложить в проект более 520 миллионов рублей, а также модернизировать предприятия по производству цельномолочной продукции в Конаковском районе.Перспективы реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Тверской области обсудили губернатор области Игорь Руденя и генеральный директор группы компаний "АгроПромкомплектация" Сергей Новиков, сообщает пресс-служба областного правительства. Помимо фермы в Конаковском районе "АгроПромкомплектация" заявила о планах строительстве животноводческого комплекса на 6 тысяч голов крупного рогатого скота в Ржевском районе и вложить в этот проект 4,45 миллиарда рублей.Благодаря новым инвестпроектам будут созданы свыше 200 новых рабочих мест. Сейчас в Тверской области действуют несколько предприятий "АгроПромкомплектации", которые производят мясную и молочную продукцию.

https://ria.ru/20210329/programma-1603295728.html

тверская область

конаковский район

ржевский район

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игорь руденя, тверская область, конаковский район, ржевский район