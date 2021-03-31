Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210331/agroinvestproekty-1603603457.html
Руденя: в Верхневолжье будет реализован ряд крупных агроинвестпроектов
Руденя: в Верхневолжье будет реализован ряд крупных агроинвестпроектов
В Конаковском и Ржевском районах Тверской области планируется реализовать ряд крупных сельскохозяйственных инвестиционных проектов с общей суммой вложений почти РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:38
2021-03-31T12:38
тверская область
игорь руденя
тверская область
конаковский район
ржевский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575943638_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_7228a8372424481a8598a301b2edab86.jpg
ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. В Конаковском и Ржевском районах Тверской области планируется реализовать ряд крупных сельскохозяйственных инвестиционных проектов с общей суммой вложений почти в пять миллиардов рублей.В частности, как сообщает пресс-служба областного правительства, в Конаковском районе планируется построить специализированную ферму по выращиванию племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Группа компаний "АгроПромкомплектация" намерена вложить в проект более 520 миллионов рублей, а также модернизировать предприятия по производству цельномолочной продукции в Конаковском районе.Перспективы реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Тверской области обсудили губернатор области Игорь Руденя и генеральный директор группы компаний "АгроПромкомплектация" Сергей Новиков, сообщает пресс-служба областного правительства. Помимо фермы в Конаковском районе "АгроПромкомплектация" заявила о планах строительстве животноводческого комплекса на 6 тысяч голов крупного рогатого скота в Ржевском районе и вложить в этот проект 4,45 миллиарда рублей.Благодаря новым инвестпроектам будут созданы свыше 200 новых рабочих мест. Сейчас в Тверской области действуют несколько предприятий "АгроПромкомплектации", которые производят мясную и молочную продукцию.
https://ria.ru/20210329/programma-1603295728.html
тверская область
конаковский район
ржевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575943638_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_00796c0dde9a518470cfb44524554513.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, тверская область, конаковский район, ржевский район

Руденя: в Верхневолжье будет реализован ряд крупных агроинвестпроектов

12:38 31.03.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. В Конаковском и Ржевском районах Тверской области планируется реализовать ряд крупных сельскохозяйственных инвестиционных проектов с общей суммой вложений почти в пять миллиардов рублей.
В частности, как сообщает пресс-служба областного правительства, в Конаковском районе планируется построить специализированную ферму по выращиванию племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Группа компаний "АгроПромкомплектация" намерена вложить в проект более 520 миллионов рублей, а также модернизировать предприятия по производству цельномолочной продукции в Конаковском районе.
Перспективы реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Тверской области обсудили губернатор области Игорь Руденя и генеральный директор группы компаний "АгроПромкомплектация" Сергей Новиков, сообщает пресс-служба областного правительства.
Помимо фермы в Конаковском районе "АгроПромкомплектация" заявила о планах строительстве животноводческого комплекса на 6 тысяч голов крупного рогатого скота в Ржевском районе и вложить в этот проект 4,45 миллиарда рублей.
Благодаря новым инвестпроектам будут созданы свыше 200 новых рабочих мест.
"Группа компаний "АгроПромкомплектация" является одним из крупнейших инвестиционных партнеров нашего региона. Уже реализованные на территории Верхневолжья проекты позволили вывести на новый уровень развития традиционные для Тверской области отрасли мясного и молочного животноводства. Создать более трех тысяч рабочих мест для жителей региона", - сказал Руденя.
Сейчас в Тверской области действуют несколько предприятий "АгроПромкомплектации", которые производят мясную и молочную продукцию.
Детская игровая площадка - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 14:29Тверская область
В Верхневолжье программа поддержки местных инициатив включает 234 проекта
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьКонаковский районРжевский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
01:05Познер сообщил, что находится под защитой полиции
Лента новостейМолния