https://ria.ru/20210331/aglomeratsiya-1603702568.html

Никитин представил Путину программу развития нижегородской агломерации

Никитин представил Путину программу развития нижегородской агломерации

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил президенту России Владимиру Путину комплексную программу развития нижегородской агломерации, совокупная РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T20:45

2021-03-31T20:45

2021-03-31T20:45

нижегородская область

россия

глеб никитин

нижний новгород

владимир путин

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил президенту России Владимиру Путину комплексную программу развития нижегородской агломерации, совокупная стоимость которой в течение 10 лет превышает 460 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи стало финансирование программ развития регионов."Губернатор Нижегородской области представил главе государства масштабную программу развития нижегородской агломерации, первая очередь которой включает редевелопмент территории исторического центра Нижнего Новгорода. Этот проект позволит эффективно использовать более 250 гектаров в шаговой доступности от Нижегородского кремля, вместо депрессивных территорий сформировать территорию с активной деловой жизнью", - говорится в сообщении.Также программа предусматривает развитие южных территорий Нижнего Новгорода для жилищного строительства площадью почти 7 миллионов квадратных метров, комплексную реформу всей системы общественного транспорта для комфортного и быстрого перемещения более 500 миллионов пассажиров ежегодно, а также создание инфраструктуры индустриальной особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске. Это промышленная территория, позволяющая привлечь до 100 миллиардов рублей частных инвестиций."Совокупная стоимость комплексной программы в первые 10 лет превышает 460 миллиардов рублей. При этом хочу отметить, что из них почти две трети – это средства частных инвесторов и ресурсоснабжающих организаций. Оставшиеся чуть более трети необходимых инвестиций должны быть профинансированы государством", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Губернатор подчеркнул, что большинство российских регионов такими возможностями не обладает, что негативно сказывается на их развитии. "Инфраструктурные инвестиции ведут к формированию масштабного положительного эффекта, который выражается в росте экономики региона, увеличении налоговых и бюджетных поступлений… По тем нижегородским проектам, о которых я говорил, мы вместе с ДОМ.РФ и коллегами из правительства России рассчитали эффект. За 30-летний срок совокупный прямой бюджетный эффект от реализации первой очереди программы достигает 800 миллиардов рублей, что почти в 1,5 раза превышает затраты на платежи по долгу по рыночной ставке", - отметил Никитин.

https://ria.ru/20210330/diagnostika-1603508167.html

https://ria.ru/20210322/investproekt-1602402959.html

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нижний новгород

нижегородская область

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россия, глеб никитин, нижний новгород, владимир путин, нижегородская область, экономика