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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210331/afon-1603629569.html
Запрет на посещение Афона продлен до 15 апреля
Запрет на посещение Афона продлен до 15 апреля
Священный Кинот Афона, руководящий орган монашеской республики, решил продлить запрет на въезд на гору Афон до 15 апреля, чтобы предотвратить распространение... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:31
2021-03-31T14:32
религия
религия и мировоззрение
константинопольский патриархат
афон (гора)
греция
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АФИНЫ, 31 мар - РИА Новости. Священный Кинот Афона, руководящий орган монашеской республики, решил продлить запрет на въезд на гору Афон до 15 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает издание "Вима Ортодоксиас".После встречи представителей монастырей в административном центре Афона Карее и после обсуждения ситуации с развитием пандемии и принимая во внимание шаги правительства было решено продлить срок действия ограничений, сообщило издание.Передвижения между монастырями будут проходить только после соответствующих обследований, если это будет сочтено необходимым.Каждый монастырь принял свои меры, и те, кто работает или покидает монастыри, уже прошли обследования.В то же время службы и литания проводятся регулярно."Все говорит о том, что даже в пасхальный период гора Афон останется закрытой для посетителей, за некоторыми исключениями паломников, прошедших обследование (на коронавирус)", - сообщает издание.Православная церковь отмечает Пасху в этом году 2 мая.Святая Гора Афон - полуостров в северо-восточной Греции - является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская "республика" относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность.Решения о запрете на посещение монастырей и меры профилактики в связи с пандемией определяются губернатором Афона после предварительного уведомления святого сообщества. Губернатор определяет количество ежедневных посетителей.
https://ria.ru/20210326/afon-1602979366.html
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религия, константинопольский патриархат, афон (гора), греция

Запрет на посещение Афона продлен до 15 апреля

14:31 31.03.2021 (обновлено: 14:32 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкСвято-Пантелеимонов монастырь на Святой горе Афон
Свято-Пантелеимонов монастырь на Святой горе Афон - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АФИНЫ, 31 мар - РИА Новости. Священный Кинот Афона, руководящий орган монашеской республики, решил продлить запрет на въезд на гору Афон до 15 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает издание "Вима Ортодоксиас".
После встречи представителей монастырей в административном центре Афона Карее и после обсуждения ситуации с развитием пандемии и принимая во внимание шаги правительства было решено продлить срок действия ограничений, сообщило издание.
Передвижения между монастырями будут проходить только после соответствующих обследований, если это будет сочтено необходимым.
Каждый монастырь принял свои меры, и те, кто работает или покидает монастыри, уже прошли обследования.
В то же время службы и литания проводятся регулярно.
Греция. Святая Гора Афон - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 14:34Религия и мировоззрение
В РПЦ прокомментировали поездку Мишустина на Афон
"Все говорит о том, что даже в пасхальный период гора Афон останется закрытой для посетителей, за некоторыми исключениями паломников, прошедших обследование (на коронавирус)", - сообщает издание.
Православная церковь отмечает Пасху в этом году 2 мая.
Святая Гора Афон - полуостров в северо-восточной Греции - является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская "республика" относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность.
Решения о запрете на посещение монастырей и меры профилактики в связи с пандемией определяются губернатором Афона после предварительного уведомления святого сообщества. Губернатор определяет количество ежедневных посетителей.
Православные монастыри Святой горы Афон - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 11:59Религия и мировоззрение
РПЦ следует восстановить общение с рядом обителей Афона, считает эксперт
 
Религия и мировоззрениеРелигияКонстантинопольский патриархатАфон (гора)Греция
 
 
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