https://ria.ru/20210331/aferist-1603646327.html
Россия выдала Польше афериста из Камеруна
Россия выдала Польше афериста из Камеруна
Россия выдала Польше гражданина Камеруна, более 10 лет находившегося в розыске за хищение свыше 100 тысяч евро, сообщает в среду Генпрокуратура РФ. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:41
2021-03-31T15:41
2021-03-31T15:41
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генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Россия выдала Польше гражданина Камеруна, более 10 лет находившегося в розыске за хищение свыше 100 тысяч евро, сообщает в среду Генпрокуратура РФ."Генеральной прокуратурой РФ рассмотрен запрос министерства юстиции Республики Польша о выдаче гражданина Камеруна Нане Гильберта для привлечения к уголовной ответственности. Решение… вступило в законную силу. Федеральной службе исполнения наказаний поручено осуществить передачу указанного лица. Сегодня в сопровождении спецконвоя Гильберт отправлен в Польшу", - говорится в сообщении.В ходе экстрадиционной проверки было установлено, что в производстве районной прокуратуры в польском Гарволине находится уголовное дело против Гильберта. Его обвиняют в том, что в декабре 2007 года он с сообщником обманом похитил у семьи более 101 тысячи евро. Суд в Польше арестовал его, но африканец скрылся.Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в декабре 2007 года злоумышленник в польском населенном пункте Вильга (Wilga) обманул супругов, пообещав защитить их деньги от кражи, покрыв банкноты "специальной черной краской", а также предоставив химический препарат, который сможет восстановить первоначальный вид купюр."Для доказательства своих возможностей Нане Жильбер провел презентацию. Под впечатлением от увиденного супруги передали злоумышленнику около 100 тысяч евро и попросили покрыть их защитным составом. После манипуляций с деньгами Жильбер отдал потерпевшим листы черной бумаги, потребовал не трогать их 18 часов, а сам скрылся. Однако по истечении этого времени чуда не произошло. Потерпевшие поняли, что их обманули, и обратились в полицию", - сказала Волк.Мошенника объявили в международный розыск, а в 2015 году полицейские задержали его в аэропорту "Внуково". В среду, 31 марта, он был передан польским правоохранителям.Как пояснил РИА Новости официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов, Гильберт рассчитывал уйти от наказания, получив временное убежище."Однако в предоставлении соответствующего статуса ему было отказано, поскольку версия о том, что правоохранительные органы Польши преследуют его по политическим или иным не связанным с обвинениями в мошенничестве мотивам, не подтвердилась", - пояснил Иванов.
https://ria.ru/20210329/moshennichestvo-1603349403.html
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россия, ирина волк, андрей иванов, генеральная прокуратура рф, польша, камерун, в мире
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости.
Россия выдала Польше
гражданина Камеруна
, более 10 лет находившегося в розыске за хищение свыше 100 тысяч евро, сообщает в среду Генпрокуратура РФ.
"Генеральной прокуратурой РФ рассмотрен запрос министерства юстиции Республики Польша о выдаче гражданина Камеруна Нане Гильберта для привлечения к уголовной ответственности. Решение… вступило в законную силу. Федеральной службе исполнения наказаний поручено осуществить передачу указанного лица. Сегодня в сопровождении спецконвоя Гильберт отправлен в Польшу", - говорится в сообщении.
В ходе экстрадиционной проверки было установлено, что в производстве районной прокуратуры в польском Гарволине находится уголовное дело против Гильберта. Его обвиняют в том, что в декабре 2007 года он с сообщником обманом похитил у семьи более 101 тысячи евро. Суд в Польше арестовал его, но африканец скрылся.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
, в декабре 2007 года злоумышленник в польском населенном пункте Вильга (Wilga) обманул супругов, пообещав защитить их деньги от кражи, покрыв банкноты "специальной черной краской", а также предоставив химический препарат, который сможет восстановить первоначальный вид купюр.
"Для доказательства своих возможностей Нане Жильбер провел презентацию. Под впечатлением от увиденного супруги передали злоумышленнику около 100 тысяч евро и попросили покрыть их защитным составом. После манипуляций с деньгами Жильбер отдал потерпевшим листы черной бумаги, потребовал не трогать их 18 часов, а сам скрылся. Однако по истечении этого времени чуда не произошло. Потерпевшие поняли, что их обманули, и обратились в полицию", - сказала Волк.
Мошенника объявили в международный розыск, а в 2015 году полицейские задержали его в аэропорту "Внуково". В среду, 31 марта, он был передан польским правоохранителям.
Как пояснил РИА Новости официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов
, Гильберт рассчитывал уйти от наказания, получив временное убежище.
"Однако в предоставлении соответствующего статуса ему было отказано, поскольку версия о том, что правоохранительные органы Польши преследуют его по политическим или иным не связанным с обвинениями в мошенничестве мотивам, не подтвердилась", - пояснил Иванов.