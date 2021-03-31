https://ria.ru/20210331/aferist-1603646327.html

Россия выдала Польше афериста из Камеруна

Россия выдала Польше афериста из Камеруна

Россия выдала Польше гражданина Камеруна, более 10 лет находившегося в розыске за хищение свыше 100 тысяч евро, сообщает в среду Генпрокуратура РФ. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:41

2021-03-31T15:41

2021-03-31T15:41

россия

ирина волк

андрей иванов

генеральная прокуратура рф

польша

камерун

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151768/79/1517687955_0:291:5581:3430_1920x0_80_0_0_97ab5feb966ef28d377859e8eb980041.jpg

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Россия выдала Польше гражданина Камеруна, более 10 лет находившегося в розыске за хищение свыше 100 тысяч евро, сообщает в среду Генпрокуратура РФ."Генеральной прокуратурой РФ рассмотрен запрос министерства юстиции Республики Польша о выдаче гражданина Камеруна Нане Гильберта для привлечения к уголовной ответственности. Решение… вступило в законную силу. Федеральной службе исполнения наказаний поручено осуществить передачу указанного лица. Сегодня в сопровождении спецконвоя Гильберт отправлен в Польшу", - говорится в сообщении.В ходе экстрадиционной проверки было установлено, что в производстве районной прокуратуры в польском Гарволине находится уголовное дело против Гильберта. Его обвиняют в том, что в декабре 2007 года он с сообщником обманом похитил у семьи более 101 тысячи евро. Суд в Польше арестовал его, но африканец скрылся.Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в декабре 2007 года злоумышленник в польском населенном пункте Вильга (Wilga) обманул супругов, пообещав защитить их деньги от кражи, покрыв банкноты "специальной черной краской", а также предоставив химический препарат, который сможет восстановить первоначальный вид купюр."Для доказательства своих возможностей Нане Жильбер провел презентацию. Под впечатлением от увиденного супруги передали злоумышленнику около 100 тысяч евро и попросили покрыть их защитным составом. После манипуляций с деньгами Жильбер отдал потерпевшим листы черной бумаги, потребовал не трогать их 18 часов, а сам скрылся. Однако по истечении этого времени чуда не произошло. Потерпевшие поняли, что их обманули, и обратились в полицию", - сказала Волк.Мошенника объявили в международный розыск, а в 2015 году полицейские задержали его в аэропорту "Внуково". В среду, 31 марта, он был передан польским правоохранителям.Как пояснил РИА Новости официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов, Гильберт рассчитывал уйти от наказания, получив временное убежище."Однако в предоставлении соответствующего статуса ему было отказано, поскольку версия о том, что правоохранительные органы Польши преследуют его по политическим или иным не связанным с обвинениями в мошенничестве мотивам, не подтвердилась", - пояснил Иванов.

https://ria.ru/20210329/moshennichestvo-1603349403.html

https://ria.ru/20210325/mazo-1602773385.html

россия

польша

камерун

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина волк, андрей иванов, генеральная прокуратура рф, польша, камерун, в мире