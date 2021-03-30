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Песков оценил возможность протестов перед выборами в Госдуму
Песков оценил возможность протестов перед выборами в Госдуму
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности протестов перед выборами в Госдуму, заявил, что страну ждет повышенная политическая... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T07:54
2021-03-30T07:54
2021-03-30T08:16
россия
госдума рф
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности протестов перед выборами в Госдуму, заявил, что страну ждет повышенная политическая активность, но если будут провокации, они будут пресекаться."Так или иначе нас ждет, конечно, повышенная политическая активность. Все-таки предвыборная кампания всегда связана и с дискуссиями, и с дебатами. Это всегда активная пора. Но у меня нет сомнений в том, что если будут иметь место провокации, то они будут пресекаться", - сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам", отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле, что летом и осенью в связи с выборами в ГД могут быть протесты.
https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html
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