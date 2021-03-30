https://ria.ru/20210330/vybory-1603391667.html

Песков оценил возможность протестов перед выборами в Госдуму

Песков оценил возможность протестов перед выборами в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности протестов перед выборами в Госдуму, заявил, что страну ждет повышенная политическая... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T07:54

2021-03-30T07:54

2021-03-30T08:16

россия

госдума рф

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности протестов перед выборами в Госдуму, заявил, что страну ждет повышенная политическая активность, но если будут провокации, они будут пресекаться."Так или иначе нас ждет, конечно, повышенная политическая активность. Все-таки предвыборная кампания всегда связана и с дискуссиями, и с дебатами. Это всегда активная пора. Но у меня нет сомнений в том, что если будут иметь место провокации, то они будут пресекаться", - сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам", отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле, что летом и осенью в связи с выборами в ГД могут быть протесты.

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

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россия, госдума рф, дмитрий песков, политика