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Песков оценил возможность протестов перед выборами в Госдуму
Песков оценил возможность протестов перед выборами в Госдуму
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности протестов перед выборами в Госдуму, заявил, что страну ждет повышенная политическая... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T07:54
2021-03-30T08:16
россия
госдума рф
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности протестов перед выборами в Госдуму, заявил, что страну ждет повышенная политическая активность, но если будут провокации, они будут пресекаться."Так или иначе нас ждет, конечно, повышенная политическая активность. Все-таки предвыборная кампания всегда связана и с дискуссиями, и с дебатами. Это всегда активная пора. Но у меня нет сомнений в том, что если будут иметь место провокации, то они будут пресекаться", - сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам", отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле, что летом и осенью в связи с выборами в ГД могут быть протесты.
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россия, госдума рф, дмитрий песков, политика

Песков оценил возможность протестов перед выборами в Госдуму

07:54 30.03.2021 (обновлено: 08:16 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности протестов перед выборами в Госдуму, заявил, что страну ждет повышенная политическая активность, но если будут провокации, они будут пресекаться.
"Так или иначе нас ждет, конечно, повышенная политическая активность. Все-таки предвыборная кампания всегда связана и с дискуссиями, и с дебатами. Это всегда активная пора. Но у меня нет сомнений в том, что если будут иметь место провокации, то они будут пресекаться", - сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам", отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле, что летом и осенью в связи с выборами в ГД могут быть протесты.
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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Полгода до выборов: главные интриги кампании-2021
 
РоссияГосдума РФДмитрий ПесковПолитика
 
 
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