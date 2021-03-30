Онлайн-конференция в преддверии Всемирного дня цирка
13 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню цирка, который отмечается 17 апреля.
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Участники:
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- генеральный директор ФКП "Российская государственная цирковая компания" Сергей БЕЛЯКОВ;
- генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард ЗАПАШНЫЙ;
- художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Аскольд ЗАПАШНЫЙ.
В рамках мероприятия будет подписано соглашение о трехстороннем сотрудничестве между МИА "Россия сегодня", ГУП г. Москвы "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского" и ФКП "Российская государственная цирковая компания".
Как артисты и цирковые животные пережили период пандемии? Какие новые звезды появились? Какие новые программы готовят в цирке? Как будет проходить празднование Всемирного дня цирка и 50-летия Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского? Что ожидать зрителю в новом сезоне? Запланированы ли гастроли зарубежных цирков?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- генеральный директор ФКП "Российская государственная цирковая компания" Сергей БЕЛЯКОВ;
- генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард ЗАПАШНЫЙ;
- художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Аскольд ЗАПАШНЫЙ.
В рамках мероприятия будет подписано соглашение о трехстороннем сотрудничестве между МИА "Россия сегодня", ГУП г. Москвы "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского" и ФКП "Российская государственная цирковая компания".
Как артисты и цирковые животные пережили период пандемии? Какие новые звезды появились? Какие новые программы готовят в цирке? Как будет проходить празднование Всемирного дня цирка и 50-летия Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского? Что ожидать зрителю в новом сезоне? Запланированы ли гастроли зарубежных цирков?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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