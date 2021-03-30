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Онлайн-конференция в преддверии Всемирного дня цирка

Онлайн-конференция в преддверии Всемирного дня цирка

13 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню цирка, который отмечается 17 апреля.

2021-03-30T13:30

2021-03-30T13:30

2021-03-30T13:30

анонсы

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;- генеральный директор ФКП "Российская государственная цирковая компания" Сергей БЕЛЯКОВ;- генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард ЗАПАШНЫЙ;- художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Аскольд ЗАПАШНЫЙ.В рамках мероприятия будет подписано соглашение о трехстороннем сотрудничестве между МИА "Россия сегодня", ГУП г. Москвы "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского" и ФКП "Российская государственная цирковая компания".Как артисты и цирковые животные пережили период пандемии? Какие новые звезды появились? Какие новые программы готовят в цирке? Как будет проходить празднование Всемирного дня цирка и 50-летия Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского? Что ожидать зрителю в новом сезоне? Запланированы ли гастроли зарубежных цирков?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы