https://ria.ru/20210330/vospitanie-1603499130.html
В ОП призвали ввести в школах единую программу воспитания
В ОП призвали ввести в школах единую программу воспитания
Первый заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло считает, что неправильно делать на РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:41
2021-03-30T17:41
2021-03-30T17:41
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло считает, что неправильно делать на федеральном уровне примерный план воспитательных программ и оставлять их контентное наполнение на усмотрение школы, программа воспитания должна быть единой для всей страны."Федералы" разрабатывают примерную программу воспитания, а непосредственное контентное наполнение осуществляют образовательные учреждения. Неужели мы не понимаем, что мы таким образом входим на риск сепаратизма. Представляете, школа, особенно в национальных республиках, сама определяет систему воспитания... Я уверен, что мы обязаны иметь единую программу воспитания на всем пространстве нашей страны, которая могла бы обеспечить ту самую единую общность нашего народа", - заявил он в ходе круглого стола "Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия в обеспечении права детей на образование".По мнению Пожигайло, есть риск того, что внешние недоброжелатели РФ, могут создавать методички по воспитанию и их станут использовать в школах.
https://sn.ria.ru/20210323/shkola-1602435905.html
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