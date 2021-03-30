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В ОП призвали ввести в школах единую программу воспитания
В ОП призвали ввести в школах единую программу воспитания
Первый заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло считает, что неправильно делать на РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:41
2021-03-30T17:41
россия
павел пожигайло
общественная палата рф
образование - общество
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло считает, что неправильно делать на федеральном уровне примерный план воспитательных программ и оставлять их контентное наполнение на усмотрение школы, программа воспитания должна быть единой для всей страны."Федералы" разрабатывают примерную программу воспитания, а непосредственное контентное наполнение осуществляют образовательные учреждения. Неужели мы не понимаем, что мы таким образом входим на риск сепаратизма. Представляете, школа, особенно в национальных республиках, сама определяет систему воспитания... Я уверен, что мы обязаны иметь единую программу воспитания на всем пространстве нашей страны, которая могла бы обеспечить ту самую единую общность нашего народа", - заявил он в ходе круглого стола "Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия в обеспечении права детей на образование".По мнению Пожигайло, есть риск того, что внешние недоброжелатели РФ, могут создавать методички по воспитанию и их станут использовать в школах.
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россия, павел пожигайло, общественная палата рф, образование - общество, общество

В ОП призвали ввести в школах единую программу воспитания

17:41 30.03.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевУченики начальных классов в гимназии Новосибирска
Ученики начальных классов в гимназии Новосибирска - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло считает, что неправильно делать на федеральном уровне примерный план воспитательных программ и оставлять их контентное наполнение на усмотрение школы, программа воспитания должна быть единой для всей страны.
"Федералы" разрабатывают примерную программу воспитания, а непосредственное контентное наполнение осуществляют образовательные учреждения. Неужели мы не понимаем, что мы таким образом входим на риск сепаратизма. Представляете, школа, особенно в национальных республиках, сама определяет систему воспитания... Я уверен, что мы обязаны иметь единую программу воспитания на всем пространстве нашей страны, которая могла бы обеспечить ту самую единую общность нашего народа", - заявил он в ходе круглого стола "Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия в обеспечении права детей на образование".
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Кравцов заявил о росте качества школьного образования в 2021 году
По мнению Пожигайло, есть риск того, что внешние недоброжелатели РФ, могут создавать методички по воспитанию и их станут использовать в школах.
 
РоссияПавел ПожигайлоОбщественная палата РФОбразование - ОбществоОбщество
 
 
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