https://ria.ru/20210330/veteran-1603525785.html

СК проверит сообщения об избиении ветерана в Москве

СК проверит сообщения об избиении ветерана в Москве

Следователи проводят проверку информации из сообщения СМИ о том, что зять жестоко избил, а после выгнал из квартиры в Москве свою 89-летнюю тещу, которая... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T20:02

2021-03-30T20:02

2021-03-30T20:02

россия

юлия иванова

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Следователи проводят проверку информации из сообщения СМИ о том, что зять жестоко избил, а после выгнал из квартиры в Москве свою 89-летнюю тещу, которая является ветераном тыла, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.По ее словам, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210330/veteran-1603415497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, москва, происшествия