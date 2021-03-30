https://ria.ru/20210330/veteran-1603525785.html
СК проверит сообщения об избиении ветерана в Москве
СК проверит сообщения об избиении ветерана в Москве
Следователи проводят проверку информации из сообщения СМИ о том, что зять жестоко избил, а после выгнал из квартиры в Москве свою 89-летнюю тещу, которая... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T20:02
2021-03-30T20:02
2021-03-30T20:02
россия
юлия иванова
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Следователи проводят проверку информации из сообщения СМИ о том, что зять жестоко избил, а после выгнал из квартиры в Москве свою 89-летнюю тещу, которая является ветераном тыла, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.По ее словам, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210330/veteran-1603415497.html
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россия, юлия иванова, москва, происшествия