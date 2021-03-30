https://ria.ru/20210330/verkhnevolzhe-1603494626.html

Тверские власти определили задачи по нравственному воспитанию молодежи

Тверские власти определили задачи по нравственному воспитанию молодежи

В период с 2021 по 2024 годы в муниципальных школах более активно будут внедряться воспитательные программы по различным модулям, включая профориентацию ребят... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:22

2021-03-30T17:22

2021-03-30T17:22

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 30 мар – РИА Новости. В период с 2021 по 2024 годы в муниципальных школах более активно будут внедряться воспитательные программы по различным модулям, включая профориентацию ребят. Акцент также будет делаться на изучении истории родного края, культуры и традиций Верхневолжья. Планируется ввести курс исторического краеведения для школьников 1-11 классов – эти задачи, в частности включены на предстоящий четырехлетний период в программу реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства.Кроме того, получит дальнейшее развитие гражданско-патриотическое направление через мероприятия по сохранению исторической памяти. В том числе это экскурсии для школьников по знаковым местам Верхневолжья.В регионе также предусмотрено создание единой базы семей на территории муниципалитетов, формирование семейно-демографического паспорта территорий, что даст новые возможности для поддержки института семьи, материнства, отцовства и детства."Воспитание гармонично развитой и социальной ответственной личности возможно только на основе духовно-нравственных ценностей нашего народа, исторических и культурных традиций. Гордимся тем, что Верхневолжье сохранило традиции преданности Родине, честного труда, уважения к старшим, бережного отношения к родным и близким людям. Главная цель реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей – передать эти ценности новому поколению", – сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании регионального правительства, на котором рассматривались предварительные итоги реализации с 2018 года Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Верхневолжье. Глава региона отметил важность дать молодежи региона возможности реализовать себя в учебе, работе, творчестве, спорте, общественной деятельности. По мнению Рудени, трансляция ценностных установок должна активнее вестись через медиапространство, социальные сети, популярные среди молодежи.

https://ria.ru/20210329/programma-1603295728.html

https://ria.ru/20210326/park-1602978706.html

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игорь руденя