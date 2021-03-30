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Тверская область
https://ria.ru/20210330/verkhnevolzhe-1603494626.html
Тверские власти определили задачи по нравственному воспитанию молодежи
Тверские власти определили задачи по нравственному воспитанию молодежи
В период с 2021 по 2024 годы в муниципальных школах более активно будут внедряться воспитательные программы по различным модулям, включая профориентацию ребят... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:22
2021-03-30T17:22
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 30 мар – РИА Новости. В период с 2021 по 2024 годы в муниципальных школах более активно будут внедряться воспитательные программы по различным модулям, включая профориентацию ребят. Акцент также будет делаться на изучении истории родного края, культуры и традиций Верхневолжья. Планируется ввести курс исторического краеведения для школьников 1-11 классов – эти задачи, в частности включены на предстоящий четырехлетний период в программу реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства.Кроме того, получит дальнейшее развитие гражданско-патриотическое направление через мероприятия по сохранению исторической памяти. В том числе это экскурсии для школьников по знаковым местам Верхневолжья.В регионе также предусмотрено создание единой базы семей на территории муниципалитетов, формирование семейно-демографического паспорта территорий, что даст новые возможности для поддержки института семьи, материнства, отцовства и детства."Воспитание гармонично развитой и социальной ответственной личности возможно только на основе духовно-нравственных ценностей нашего народа, исторических и культурных традиций. Гордимся тем, что Верхневолжье сохранило традиции преданности Родине, честного труда, уважения к старшим, бережного отношения к родным и близким людям. Главная цель реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей – передать эти ценности новому поколению", – сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании регионального правительства, на котором рассматривались предварительные итоги реализации с 2018 года Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Верхневолжье. Глава региона отметил важность дать молодежи региона возможности реализовать себя в учебе, работе, творчестве, спорте, общественной деятельности. По мнению Рудени, трансляция ценностных установок должна активнее вестись через медиапространство, социальные сети, популярные среди молодежи.
https://ria.ru/20210329/programma-1603295728.html
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игорь руденя

Тверские власти определили задачи по нравственному воспитанию молодежи

17:22 30.03.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 30 мар – РИА Новости. В период с 2021 по 2024 годы в муниципальных школах более активно будут внедряться воспитательные программы по различным модулям, включая профориентацию ребят. Акцент также будет делаться на изучении истории родного края, культуры и традиций Верхневолжья. Планируется ввести курс исторического краеведения для школьников 1-11 классов – эти задачи, в частности включены на предстоящий четырехлетний период в программу реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
Кроме того, получит дальнейшее развитие гражданско-патриотическое направление через мероприятия по сохранению исторической памяти. В том числе это экскурсии для школьников по знаковым местам Верхневолжья.
Детская игровая площадка - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 14:29Тверская область
В Верхневолжье программа поддержки местных инициатив включает 234 проекта
В регионе также предусмотрено создание единой базы семей на территории муниципалитетов, формирование семейно-демографического паспорта территорий, что даст новые возможности для поддержки института семьи, материнства, отцовства и детства.
"Воспитание гармонично развитой и социальной ответственной личности возможно только на основе духовно-нравственных ценностей нашего народа, исторических и культурных традиций. Гордимся тем, что Верхневолжье сохранило традиции преданности Родине, честного труда, уважения к старшим, бережного отношения к родным и близким людям. Главная цель реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей – передать эти ценности новому поколению", – сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании регионального правительства, на котором рассматривались предварительные итоги реализации с 2018 года Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Верхневолжье.
Губернатор Игорь Руденя проводит личный прием граждан в Правительстве Тверской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 14:45Тверская область
Игорь Руденя поддержал инициативу создания в Твери парка
Глава региона отметил важность дать молодежи региона возможности реализовать себя в учебе, работе, творчестве, спорте, общественной деятельности.
По мнению Рудени, трансляция ценностных установок должна активнее вестись через медиапространство, социальные сети, популярные среди молодежи.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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