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https://ria.ru/20210330/vaktsinatsiya-1603453742.html
В Берлине прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca женщин до 55 лет
В Берлине прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca женщин до 55 лет
Берлинские государственные клиники Charité и Vivantes приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca женщин младше 55 лет, сообщило издание... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:14
2021-03-30T14:14
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
astrazeneca
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Берлинские государственные клиники Charité и Vivantes приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca женщин младше 55 лет, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на представительницу сети больниц.В общей сложности около 19 тысяч человек работают в клиниках Charité. В концерне Vivantes, который управляет клиниками и домами престарелых, работают 17 тысяч человек. По информации издания, в Charité привиты две трети сотрудников.С начала года в клиниках Charité и Vivantes медицинский персонал и врачей ковидных отделений прививали вакциной Biontech. Несколько недель назад вакциной AstraZeneca начали вакцинировать персонал других отделений. Пока неясно, получат ли вторую дозу данного препарата те, кому уже сделали первую прививку.В понедельник район Ойскирхен в Северном Рейне-Вестфалии приостановил вакцинацию женщин до 55 лет препаратом Astrazeneca до окончания расследования двух случаев тромбозов. В одном случае у женщины 47 лет через несколько дней после прививки развился тромбоз синусов мозга, она скончалась. У другой женщины также развился тромбоз, сейчас она проходит лечение.Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Позднее EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.
https://ria.ru/20210330/astrazeneca-1603395441.html
https://ria.ru/20210327/astrazeneca-1603081908.html
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, astrazeneca , берлин (город), в мире

В Берлине прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca женщин до 55 лет

14:14 30.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Берлинские государственные клиники Charité и Vivantes приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca женщин младше 55 лет, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на представительницу сети больниц.

"Хотя в Charité не сталкивались с осложнениями после прививок AstraZeneca, в данном случае Charité хочет соблюсти меры предосторожности и дождаться окончательных оценок", - сообщили в университетской клинике.

В общей сложности около 19 тысяч человек работают в клиниках Charité. В концерне Vivantes, который управляет клиниками и домами престарелых, работают 17 тысяч человек. По информации издания, в Charité привиты две трети сотрудников.
С начала года в клиниках Charité и Vivantes медицинский персонал и врачей ковидных отделений прививали вакциной Biontech. Несколько недель назад вакциной AstraZeneca начали вакцинировать персонал других отделений. Пока неясно, получат ли вторую дозу данного препарата те, кому уже сделали первую прививку.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
Вчера, 08:54Распространение коронавируса
AstraZeneca переименовала свою вакцину от COVID-19 в Vaxzevria
В понедельник район Ойскирхен в Северном Рейне-Вестфалии приостановил вакцинацию женщин до 55 лет препаратом Astrazeneca до окончания расследования двух случаев тромбозов. В одном случае у женщины 47 лет через несколько дней после прививки развился тромбоз синусов мозга, она скончалась. У другой женщины также развился тромбоз, сейчас она проходит лечение.
Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Позднее EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 05:49Распространение коронавируса
Кипрский чиновник заболел COVID-19 после вакцинации AstraZeneca
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19AstraZenecaБерлин (город)В мире
 
 
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