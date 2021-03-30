В Берлине прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca женщин до 55 лет
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Берлинские государственные клиники Charité и Vivantes приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca женщин младше 55 лет, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на представительницу сети больниц.
"Хотя в Charité не сталкивались с осложнениями после прививок AstraZeneca, в данном случае Charité хочет соблюсти меры предосторожности и дождаться окончательных оценок", - сообщили в университетской клинике.
В общей сложности около 19 тысяч человек работают в клиниках Charité. В концерне Vivantes, который управляет клиниками и домами престарелых, работают 17 тысяч человек. По информации издания, в Charité привиты две трети сотрудников.
С начала года в клиниках Charité и Vivantes медицинский персонал и врачей ковидных отделений прививали вакциной Biontech. Несколько недель назад вакциной AstraZeneca начали вакцинировать персонал других отделений. Пока неясно, получат ли вторую дозу данного препарата те, кому уже сделали первую прививку.
В понедельник район Ойскирхен в Северном Рейне-Вестфалии приостановил вакцинацию женщин до 55 лет препаратом Astrazeneca до окончания расследования двух случаев тромбозов. В одном случае у женщины 47 лет через несколько дней после прививки развился тромбоз синусов мозга, она скончалась. У другой женщины также развился тромбоз, сейчас она проходит лечение.
Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Позднее EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.