https://ria.ru/20210330/vaktsinatsiya-1603453742.html

В Берлине прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca женщин до 55 лет

В Берлине прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca женщин до 55 лет

Берлинские государственные клиники Charité и Vivantes приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca женщин младше 55 лет, сообщило издание... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:14

2021-03-30T14:14

2021-03-30T14:14

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

astrazeneca

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в мире

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Берлинские государственные клиники Charité и Vivantes приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca женщин младше 55 лет, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на представительницу сети больниц.В общей сложности около 19 тысяч человек работают в клиниках Charité. В концерне Vivantes, который управляет клиниками и домами престарелых, работают 17 тысяч человек. По информации издания, в Charité привиты две трети сотрудников.С начала года в клиниках Charité и Vivantes медицинский персонал и врачей ковидных отделений прививали вакциной Biontech. Несколько недель назад вакциной AstraZeneca начали вакцинировать персонал других отделений. Пока неясно, получат ли вторую дозу данного препарата те, кому уже сделали первую прививку.В понедельник район Ойскирхен в Северном Рейне-Вестфалии приостановил вакцинацию женщин до 55 лет препаратом Astrazeneca до окончания расследования двух случаев тромбозов. В одном случае у женщины 47 лет через несколько дней после прививки развился тромбоз синусов мозга, она скончалась. У другой женщины также развился тромбоз, сейчас она проходит лечение.Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Позднее EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.

https://ria.ru/20210330/astrazeneca-1603395441.html

https://ria.ru/20210327/astrazeneca-1603081908.html

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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, astrazeneca , берлин (город), в мире