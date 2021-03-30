В Европе предлагали вакцинировать иностранцев в России, заявили в Кремле

"Были уже инициативы относительно того, что необходимо подумать, можно ли предоставить возможность иностранцам приезжать к нам, так или иначе, и делать здесь прививки. Такие инициативы были. Они были даже, скажем так, от представителей некоторых европейских стран. Действительно, сейчас подавляющее большинство стран испытывают проблемы с вакцинами, их не хватает, производители всех стран мира не успевают, и, конечно, у нас абсолютнейший приоритет - удовлетворение всех потребностей россиян", - сказал он.