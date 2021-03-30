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В Европе предлагали вакцинировать иностранцев в России, заявили в Кремле
В Европе предлагали вакцинировать иностранцев в России, заявили в Кремле
Представители некоторых европейских стран выдвигали инициативы пускать иностранцев в РФ для вакцинации от COVID-19, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:32
2021-03-30T13:32
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Представители некоторых европейских стран выдвигали инициативы пускать иностранцев в РФ для вакцинации от COVID-19, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Вопрос, пускать ли иностранцев в Россию для вакцинации от COVID, нужно решать в правительственном оперативном штабе, заявил Дмитрий Песков.Он добавил, что президент будет ориентироваться на те решения и рекомендации, которые выносятся правительственным штабом.
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россия, здоровье - общество, дмитрий песков

В Европе предлагали вакцинировать иностранцев в России, заявили в Кремле

13:32 30.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники акции "Нет смертельной вакцинации!" у здания Администрации президента Украины в Киеве
Участники акции Нет смертельной вакцинации! у здания Администрации президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Представители некоторых европейских стран выдвигали инициативы пускать иностранцев в РФ для вакцинации от COVID-19, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Были уже инициативы относительно того, что необходимо подумать, можно ли предоставить возможность иностранцам приезжать к нам, так или иначе, и делать здесь прививки. Такие инициативы были. Они были даже, скажем так, от представителей некоторых европейских стран. Действительно, сейчас подавляющее большинство стран испытывают проблемы с вакцинами, их не хватает, производители всех стран мира не успевают, и, конечно, у нас абсолютнейший приоритет - удовлетворение всех потребностей россиян", - сказал он.
Вопрос, пускать ли иностранцев в Россию для вакцинации от COVID, нужно решать в правительственном оперативном штабе, заявил Дмитрий Песков.
"Что касается вопроса по организации въезда сюда иностранцев для вакцинирования, то, наверное, это тема для штаба в правительстве, который возглавляет (вице-премьер - ред.) Татьяна Голикова", - сказал Песков.
Он добавил, что президент будет ориентироваться на те решения и рекомендации, которые выносятся правительственным штабом.
 
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