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"Ходят бледные как смерть". Хабиров призвал чиновников привиться от COVID
"Ходят бледные как смерть". Хабиров призвал чиновников привиться от COVID
Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников регионального правительства поберечь себя и близких и ради эффективной работы вакцинироваться от коронавируса,... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T09:33
2021-03-30T09:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
радий хабиров
республика башкортостан
здоровье - общество
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УФА, 30 мар – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников регионального правительства поберечь себя и близких и ради эффективной работы вакцинироваться от коронавируса, так как переболевшие COVID-19 "ходят бледные как смерть".На оперативном совещании башкирского правительства он напомнил, что 33-летний глава Аскинского района Ришат Дихин умер от последствий перенесенной инфекции. Ранее из-за осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом, умер мэр Уфы Ульфат Мустафин."У нас уже второй глава ушел. Причины те же. Дихин прихватил коронавирус в начале года, очень тяжело переболел, выздоровел, а последствия коронавируса его догнали", - сказал Хабиров.Он сообщил, что руководитель аппарата правительства Башкирии Ильшат Тажетдинов в настоящее время тоже болеет коронавирусом и лежит в больнице.Сам глава Башкирии еще в конце прошлого года заявил, что вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V" еще во время испытаний вакцины и чувствует себя хорошо.По данным минздрава Башкирии, с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 32 тысяч случаев заражения инфекцией. Летальных случаев – 356.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, республика башкортостан, здоровье - общество

"Ходят бледные как смерть". Хабиров призвал чиновников привиться от COVID

09:33 30.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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УФА, 30 мар – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников регионального правительства поберечь себя и близких и ради эффективной работы вакцинироваться от коронавируса, так как переболевшие COVID-19 "ходят бледные как смерть".
На оперативном совещании башкирского правительства он напомнил, что 33-летний глава Аскинского района Ришат Дихин умер от последствий перенесенной инфекции. Ранее из-за осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом, умер мэр Уфы Ульфат Мустафин.
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"У нас уже второй глава ушел. Причины те же. Дихин прихватил коронавирус в начале года, очень тяжело переболел, выздоровел, а последствия коронавируса его догнали", - сказал Хабиров.
Он сообщил, что руководитель аппарата правительства Башкирии Ильшат Тажетдинов в настоящее время тоже болеет коронавирусом и лежит в больнице.

"Вы посмотрите, вы же несете ответственность. Либо тогда наденьте пять масок и там старайтесь, вы мне нужны здоровые. Либо, если здоровье позволяет, проконсультируйтесь с врачами и вакцинируйтесь. Я видел многих из вас, которые приходили ко мне после заболевания, бледные как смерть ходите. Поэтому вас прошу, поберегите себя, родных и близких. Я так немного с нажимом говорю, потому что мне с чиновниками работать нужно", - заявил Хабиров.

Сам глава Башкирии еще в конце прошлого года заявил, что вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V" еще во время испытаний вакцины и чувствует себя хорошо.
По данным минздрава Башкирии, с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 32 тысяч случаев заражения инфекцией. Летальных случаев – 356.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Радий ХабировРеспублика БашкортостанЗдоровье - Общество
 
 
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