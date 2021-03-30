https://ria.ru/20210330/vaktsinatsiya-1603400932.html

"Ходят бледные как смерть". Хабиров призвал чиновников привиться от COVID

"Ходят бледные как смерть". Хабиров призвал чиновников привиться от COVID

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников регионального правительства поберечь себя и близких и ради эффективной работы вакцинироваться от коронавируса,... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T09:33

2021-03-30T09:33

2021-03-30T09:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

радий хабиров

республика башкортостан

здоровье - общество

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УФА, 30 мар – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников регионального правительства поберечь себя и близких и ради эффективной работы вакцинироваться от коронавируса, так как переболевшие COVID-19 "ходят бледные как смерть".На оперативном совещании башкирского правительства он напомнил, что 33-летний глава Аскинского района Ришат Дихин умер от последствий перенесенной инфекции. Ранее из-за осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом, умер мэр Уфы Ульфат Мустафин."У нас уже второй глава ушел. Причины те же. Дихин прихватил коронавирус в начале года, очень тяжело переболел, выздоровел, а последствия коронавируса его догнали", - сказал Хабиров.Он сообщил, что руководитель аппарата правительства Башкирии Ильшат Тажетдинов в настоящее время тоже болеет коронавирусом и лежит в больнице.Сам глава Башкирии еще в конце прошлого года заявил, что вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V" еще во время испытаний вакцины и чувствует себя хорошо.По данным минздрава Башкирии, с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 32 тысяч случаев заражения инфекцией. Летальных случаев – 356.

https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601425626.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, республика башкортостан, здоровье - общество