"Ходят бледные как смерть". Хабиров призвал чиновников привиться от COVID
УФА, 30 мар – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников регионального правительства поберечь себя и близких и ради эффективной работы вакцинироваться от коронавируса, так как переболевшие COVID-19 "ходят бледные как смерть".
На оперативном совещании башкирского правительства он напомнил, что 33-летний глава Аскинского района Ришат Дихин умер от последствий перенесенной инфекции. Ранее из-за осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом, умер мэр Уфы Ульфат Мустафин.
"У нас уже второй глава ушел. Причины те же. Дихин прихватил коронавирус в начале года, очень тяжело переболел, выздоровел, а последствия коронавируса его догнали", - сказал Хабиров.
Он сообщил, что руководитель аппарата правительства Башкирии Ильшат Тажетдинов в настоящее время тоже болеет коронавирусом и лежит в больнице.
"Вы посмотрите, вы же несете ответственность. Либо тогда наденьте пять масок и там старайтесь, вы мне нужны здоровые. Либо, если здоровье позволяет, проконсультируйтесь с врачами и вакцинируйтесь. Я видел многих из вас, которые приходили ко мне после заболевания, бледные как смерть ходите. Поэтому вас прошу, поберегите себя, родных и близких. Я так немного с нажимом говорю, потому что мне с чиновниками работать нужно", - заявил Хабиров.
Сам глава Башкирии еще в конце прошлого года заявил, что вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V" еще во время испытаний вакцины и чувствует себя хорошо.
По данным минздрава Башкирии, с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 32 тысяч случаев заражения инфекцией. Летальных случаев – 356.