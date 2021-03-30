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https://ria.ru/20210330/vaktsinatsiya-1603397140.html
Песков надеется, что пример Путина подтолкнет россиян вакцинироваться
Песков надеется, что пример Путина подтолкнет россиян вакцинироваться
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков надеется, что пример главы государства придаст динамику всему процессу вакцинации в России. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:57
2021-03-30T11:58
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков надеется, что пример главы государства придаст динамику всему процессу вакцинации в России.Президент Владимир Путин 23 марта сделал прививку от коронавируса. Пока неизвестно, какой из трех российских вакцин он привился. В Кремле заявляли, что не будут показывать сам процесс вакцинации. Песков отмечал, что президент не является сторонником "вакцинации под камеры" и даже без этого делает очень много для пропаганды вакцины.Он подчеркнул, что "нужно существенно усиливать пропаганду вакцинации в хорошем смысле этого слова"."Здесь очень важно наращивать разъяснительную кампанию вместе с наращиванием объемов производства вакцины. И по мере того, как мы выйдем на большие объемы производства, больше людей пойдет на это. Нам, как и всем странам мира, это чрезвычайно необходимо, потому что искусственная и естественная иммунизация населения — это единственный путь", — считает Песков.По его словам, это путь к тому, чтобы выйти в комфортное существование."Сам вирус победить очень сложно. Он уже не уйдет никуда, будет с нами", — добавил Песков.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков надеется, что пример Путина подтолкнет россиян вакцинироваться

08:57 30.03.2021 (обновлено: 11:58 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация жителей Симферополя от коронавируса
Вакцинация жителей Симферополя от коронавируса - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков надеется, что пример главы государства придаст динамику всему процессу вакцинации в России.
Президент Владимир Путин 23 марта сделал прививку от коронавируса. Пока неизвестно, какой из трех российских вакцин он привился. В Кремле заявляли, что не будут показывать сам процесс вакцинации. Песков отмечал, что президент не является сторонником "вакцинации под камеры" и даже без этого делает очень много для пропаганды вакцины.
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"Конечно, я думаю, его пример придаст динамики всему процессу. Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам", — сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".

Он подчеркнул, что "нужно существенно усиливать пропаганду вакцинации в хорошем смысле этого слова".
"Здесь очень важно наращивать разъяснительную кампанию вместе с наращиванием объемов производства вакцины. И по мере того, как мы выйдем на большие объемы производства, больше людей пойдет на это. Нам, как и всем странам мира, это чрезвычайно необходимо, потому что искусственная и естественная иммунизация населения — это единственный путь", — считает Песков.
По его словам, это путь к тому, чтобы выйти в комфортное существование.
"Сам вирус победить очень сложно. Он уже не уйдет никуда, будет с нами", — добавил Песков.
 
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