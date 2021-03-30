https://ria.ru/20210330/vaktsinatsiya-1603397140.html

Песков надеется, что пример Путина подтолкнет россиян вакцинироваться

Песков надеется, что пример Путина подтолкнет россиян вакцинироваться

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков надеется, что пример главы государства придаст динамику всему процессу вакцинации в России. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T08:57

2021-03-30T08:57

2021-03-30T11:58

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков надеется, что пример главы государства придаст динамику всему процессу вакцинации в России.Президент Владимир Путин 23 марта сделал прививку от коронавируса. Пока неизвестно, какой из трех российских вакцин он привился. В Кремле заявляли, что не будут показывать сам процесс вакцинации. Песков отмечал, что президент не является сторонником "вакцинации под камеры" и даже без этого делает очень много для пропаганды вакцины.Он подчеркнул, что "нужно существенно усиливать пропаганду вакцинации в хорошем смысле этого слова"."Здесь очень важно наращивать разъяснительную кампанию вместе с наращиванием объемов производства вакцины. И по мере того, как мы выйдем на большие объемы производства, больше людей пойдет на это. Нам, как и всем странам мира, это чрезвычайно необходимо, потому что искусственная и естественная иммунизация населения — это единственный путь", — считает Песков.По его словам, это путь к тому, чтобы выйти в комфортное существование."Сам вирус победить очень сложно. Он уже не уйдет никуда, будет с нами", — добавил Песков.

https://ria.ru/20210326/myasnikov-1602918596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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