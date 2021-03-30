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Мурашко рассказал, когда начнут испытания вакцины от COVID-19 для детей
Мурашко рассказал, когда начнут испытания вакцины от COVID-19 для детей
Клинические исследования вакцины от коронавируса для детей могут начаться в ближайшие два месяца, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T23:44
2021-03-30T23:44
2021-03-30T23:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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михаил мурашко
здоровье - общество
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БАРНАУЛ, 30 мар - РИА Новости. Клинические исследования вакцины от коронавируса для детей могут начаться в ближайшие два месяца, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.Министр добавил, что дети действительно болеют реже, но есть категории детей, который имеют патологические заболевания, и они могут переносить коронавирус тяжело.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество