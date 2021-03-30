https://ria.ru/20210330/vaktsina-1603545268.html

Мурашко рассказал, когда начнут испытания вакцины от COVID-19 для детей

Мурашко рассказал, когда начнут испытания вакцины от COVID-19 для детей

Клинические исследования вакцины от коронавируса для детей могут начаться в ближайшие два месяца, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T23:44

2021-03-30T23:44

2021-03-30T23:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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БАРНАУЛ, 30 мар - РИА Новости. Клинические исследования вакцины от коронавируса для детей могут начаться в ближайшие два месяца, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.Министр добавил, что дети действительно болеют реже, но есть категории детей, который имеют патологические заболевания, и они могут переносить коронавирус тяжело.

россия

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество