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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210330/vaktsina-1603495308.html
СВР сообщила о попытке Евросоюза дискредитировать российскую вакцину
СВР сообщила о попытке Евросоюза дискредитировать российскую вакцину
Евросоюз пытается дискредитировать российскую вакцину от коронавируса, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:26
2021-03-30T18:37
распространение коронавируса
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Евросоюз пытается дискредитировать российскую вакцину от коронавируса, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.Ранее о том, что Запад ведет кампанию против российских вакцин, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что из Брюсселя все чаще звучат странные и неадекватные высказывания. Так, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что российская вакцина "Спутник V" "абсолютно не нужна" в Европе, так как европейский регулятор уже одобрил четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. А президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", так как Россия и Китай якобы стремятся оказывать влияние с помощью вакцин.В Кремле на это ответили, что Москва ответственно подходит к решению любых общемировых проблем и никогда не пыталась политизировать тему борьбы с пандемией.Разработчики "Спутника V", со своей стороны, подчеркнули, что всеми силами пытаются сделать так, чтобы препарат оставался вне политики.В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса: "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорону" от новосибирского "Вектора" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз

СВР сообщила о попытке Евросоюза дискредитировать российскую вакцину

17:26 30.03.2021 (обновлено: 18:37 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Евросоюз пытается дискредитировать российскую вакцину от коронавируса, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"В последнее время стремление ряда представителей евробюрократии безоговорочно следовать в фарватере жестких установок Вашингтона в отношении России и всего, что связано с нашей страной, приобретает просто гротескные формы <...>. Они пытаются пресечь эту "нездоровую" активность России и принять срочные меры по дискредитации созданной российскими учеными вакцины", — говорится в сообщении.

Ранее о том, что Запад ведет кампанию против российских вакцин, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что из Брюсселя все чаще звучат странные и неадекватные высказывания. Так, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что российская вакцина "Спутник V" "абсолютно не нужна" в Европе, так как европейский регулятор уже одобрил четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. А президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", так как Россия и Китай якобы стремятся оказывать влияние с помощью вакцин.
В Кремле на это ответили, что Москва ответственно подходит к решению любых общемировых проблем и никогда не пыталась политизировать тему борьбы с пандемией.
Разработчики "Спутника V", со своей стороны, подчеркнули, что всеми силами пытаются сделать так, чтобы препарат оставался вне политики.
В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса: "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорону" от новосибирского "Вектора" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.
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Распространение коронавирусаРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Евросоюз
 
 
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