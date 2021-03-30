СВР сообщила о попытке Евросоюза дискредитировать российскую вакцину
17:26 30.03.2021 (обновлено: 18:37 30.03.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Евросоюз пытается дискредитировать российскую вакцину от коронавируса, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"В последнее время стремление ряда представителей евробюрократии безоговорочно следовать в фарватере жестких установок Вашингтона в отношении России и всего, что связано с нашей страной, приобретает просто гротескные формы <...>. Они пытаются пресечь эту "нездоровую" активность России и принять срочные меры по дискредитации созданной российскими учеными вакцины", — говорится в сообщении.
Ранее о том, что Запад ведет кампанию против российских вакцин, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что из Брюсселя все чаще звучат странные и неадекватные высказывания. Так, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что российская вакцина "Спутник V" "абсолютно не нужна" в Европе, так как европейский регулятор уже одобрил четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. А президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", так как Россия и Китай якобы стремятся оказывать влияние с помощью вакцин.
В Кремле на это ответили, что Москва ответственно подходит к решению любых общемировых проблем и никогда не пыталась политизировать тему борьбы с пандемией.
Разработчики "Спутника V", со своей стороны, подчеркнули, что всеми силами пытаются сделать так, чтобы препарат оставался вне политики.
В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса: "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорону" от новосибирского "Вектора" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.