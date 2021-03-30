https://ria.ru/20210330/vaktsina-1603495308.html

СВР сообщила о попытке Евросоюза дискредитировать российскую вакцину

СВР сообщила о попытке Евросоюза дискредитировать российскую вакцину

Евросоюз пытается дискредитировать российскую вакцину от коронавируса, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:26

2021-03-30T17:26

2021-03-30T18:37

распространение коронавируса

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603497594_0:0:2798:1574_1920x0_80_0_0_140fd4b2530758a9941790abf83d894c.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Евросоюз пытается дискредитировать российскую вакцину от коронавируса, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.Ранее о том, что Запад ведет кампанию против российских вакцин, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что из Брюсселя все чаще звучат странные и неадекватные высказывания. Так, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что российская вакцина "Спутник V" "абсолютно не нужна" в Европе, так как европейский регулятор уже одобрил четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. А президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", так как Россия и Китай якобы стремятся оказывать влияние с помощью вакцин.В Кремле на это ответили, что Москва ответственно подходит к решению любых общемировых проблем и никогда не пыталась политизировать тему борьбы с пандемией.Разработчики "Спутника V", со своей стороны, подчеркнули, что всеми силами пытаются сделать так, чтобы препарат оставался вне политики.В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса: "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорону" от новосибирского "Вектора" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.

https://ria.ru/20210328/vaktsiny-1603193842.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз