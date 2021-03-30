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В бундестаге призвали как можно быстрее закупить "Спутник V"
В бундестаге призвали как можно быстрее закупить "Спутник V"
Сопредседатель парламентской фракции правой "Альтернативы для Германии" Александер Гауланд призвал правительство ФРГ как можно быстрее одобрить и закупить... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:34
2021-03-30T14:34
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александер гауланд
коронавирусы
the lancet
еврокомиссия
евросоюз
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Сопредседатель парламентской фракции правой "Альтернативы для Германии" Александер Гауланд призвал правительство ФРГ как можно быстрее одобрить и закупить российскую вакцину "Спутник V", при необходимости без участия органов Евросоюза."Спутник V" проходит процесс экспертизы регистрационного досье в Европейском агентстве по лекарственным препаратам (EMA). Правительство ФРГ неоднократно заявляло, что вакцина может быть закуплена Германией после регистрации EMA, канцлер Ангела Меркель допускала, что Берлин может закупить вакцину самостоятельно, если ЕС решит после регистрации не закупать вакцину централизованно для всех стран-членов. При этом процесс централизованной закупки вакцин в ЕС подвергается критике, Еврокомиссию упрекают в том, что она не смогла обеспечить достаточный объем заказов, как это смогли сделать США, Великобритания, Израиль и ОАЭ."Федеральное правительство должно делать все, чтобы закупить как можно больше вакцины и чтобы обеспечить быструю вакцинацию для каждого гражданина, который того желает. Чтобы достичь этой цели, правительство не должно полагаться на неуклюжую бюрократию ЕС, а в сомнительных случаях брать дело в свои руки - так же, как делают успешные по вакцинации страны, как Великобритания или Израиль", - говорится в заявлении Гауланда.Он отдельно подчеркнул, что такой подход должен применяться к вакцине "Спутник V", "которая должна как можно быстрее быть проверена, одобрена и закуплена, чтобы у Германии было как можно больше вакцин". "При необходимости (делать заказы) и здесь без участия соответствующих органов ЕС. Правительство должно наконец вспомнить, что его задачей является как можно быстрее обеспечить каждому гражданину доступ к надежной вакцине, вместо того, чтобы доверять эту важную задачу абсолютно не годящейся для этого бюрократии ЕС", - добавил политик.Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали примерно в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире.Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
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В бундестаге призвали как можно быстрее закупить "Спутник V"

14:34 30.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Сопредседатель парламентской фракции правой "Альтернативы для Германии" Александер Гауланд призвал правительство ФРГ как можно быстрее одобрить и закупить российскую вакцину "Спутник V", при необходимости без участия органов Евросоюза.
"Спутник V" проходит процесс экспертизы регистрационного досье в Европейском агентстве по лекарственным препаратам (EMA). Правительство ФРГ неоднократно заявляло, что вакцина может быть закуплена Германией после регистрации EMA, канцлер Ангела Меркель допускала, что Берлин может закупить вакцину самостоятельно, если ЕС решит после регистрации не закупать вакцину централизованно для всех стран-членов. При этом процесс централизованной закупки вакцин в ЕС подвергается критике, Еврокомиссию упрекают в том, что она не смогла обеспечить достаточный объем заказов, как это смогли сделать США, Великобритания, Израиль и ОАЭ.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Федеральное правительство должно делать все, чтобы закупить как можно больше вакцины и чтобы обеспечить быструю вакцинацию для каждого гражданина, который того желает. Чтобы достичь этой цели, правительство не должно полагаться на неуклюжую бюрократию ЕС, а в сомнительных случаях брать дело в свои руки - так же, как делают успешные по вакцинации страны, как Великобритания или Израиль", - говорится в заявлении Гауланда.
Он отдельно подчеркнул, что такой подход должен применяться к вакцине "Спутник V", "которая должна как можно быстрее быть проверена, одобрена и закуплена, чтобы у Германии было как можно больше вакцин". "При необходимости (делать заказы) и здесь без участия соответствующих органов ЕС. Правительство должно наконец вспомнить, что его задачей является как можно быстрее обеспечить каждому гражданину доступ к надежной вакцине, вместо того, чтобы доверять эту важную задачу абсолютно не годящейся для этого бюрократии ЕС", - добавил политик.
Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали примерно в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александер ГауландКоронавирусыThe LancetЕврокомиссияЕвросоюзАнгела МеркельВеликобританияСШАБерлин (город)В мире
 
 
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