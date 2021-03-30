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Мали зарегистрировала "Спутник V"

Мали зарегистрировала "Спутник V"

Республика Мали зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", став 58 страной, одобрившей препарат, заявил Российский фонд прямых инвестиций... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:02

2021-03-30T12:02

2021-03-30T12:04

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Республика Мали зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", став 58 страной, одобрившей препарат, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Мали. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - сообщили в фонде.Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире."Препарат "Спутник V" включен в национальные портфели вакцин более чем десяти стран Африки. Приветствуем решение партнеров в Мали одобрить применение "Спутник V" для профилактики коронавируса с помощью безопасной и эффективной российской вакцины", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Эффективность вакцины составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных, в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

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