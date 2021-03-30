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Распространение коронавируса
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В Турции выявили более 37 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Турции выявили более 37 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции за последние сутки составило 37 303, это максимальный показатель с конца ноября, сообщает... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T22:19
2021-03-30T22:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
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АНКАРА, 30 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции за последние сутки составило 37 303, это максимальный показатель с конца ноября, сообщает пресс-служба минздрава страны.Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений комендантский час по выходным дням, с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника, вновь вводится в большинстве турецких провинций.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса китайской вакциной СoronaVac, она проходит в четыре этапа. Сначала вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 15 миллионов человек, при этом около 7 миллионов получили обе дозы вакцины. Эрдоган заявил, что власти рассчитывают завершить вакцинацию в июне.
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коронавирус covid-19, турция, в мире

В Турции выявили более 37 тысяч случаев COVID-19 за сутки

22:19 30.03.2021
 
© AFP 2021 / Yasin AkgulПляж Менексе в Стамбуле, Турция
Пляж Менексе в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© AFP 2021 / Yasin Akgul
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АНКАРА, 30 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции за последние сутки составило 37 303, это максимальный показатель с конца ноября, сообщает пресс-служба минздрава страны.

"Сегодня выявлено 37 303 новых случая COVID-19, 1376 больных госпитализированы. Умерли 155 больных, с начала пандемии - 31 385. В тяжелом состоянии находятся 2054 больных", - говорится в сообщении.

Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений комендантский час по выходным дням, с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника, вновь вводится в большинстве турецких провинций.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса китайской вакциной СoronaVac, она проходит в четыре этапа. Сначала вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 15 миллионов человек, при этом около 7 миллионов получили обе дозы вакцины. Эрдоган заявил, что власти рассчитывают завершить вакцинацию в июне.
 
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