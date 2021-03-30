https://ria.ru/20210330/turtsiya-1603539048.html

В Турции выявили более 37 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Турции выявили более 37 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции за последние сутки составило 37 303, это максимальный показатель с конца ноября, сообщает... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T22:19

2021-03-30T22:19

2021-03-30T22:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

турция

в мире

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АНКАРА, 30 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции за последние сутки составило 37 303, это максимальный показатель с конца ноября, сообщает пресс-служба минздрава страны.Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений комендантский час по выходным дням, с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника, вновь вводится в большинстве турецких провинций.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса китайской вакциной СoronaVac, она проходит в четыре этапа. Сначала вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 15 миллионов человек, при этом около 7 миллионов получили обе дозы вакцины. Эрдоган заявил, что власти рассчитывают завершить вакцинацию в июне.

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, турция, в мире