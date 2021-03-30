https://ria.ru/20210330/turizm-1603475990.html
Путин рассказал о планах развивать туристическую инфраструктуру
Путин рассказал о планах развивать туристическую инфраструктуру
Власти России будут развивать туристическую инфраструктуру, чтобы путешественники получали удовольствие не только от красоты природы, но и могли с комфортом... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:01
2021-03-30T16:01
2021-03-30T16:01
туризм
зарина догузова
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Власти России будут развивать туристическую инфраструктуру, чтобы путешественники получали удовольствие не только от красоты природы, но и могли с комфортом добраться и разместиться в местах отдыха, сообщил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, будем и дальше развивать это направление", - добавил он.На этом заседании глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство, понимая и социальную, и экономическую важность туризма, завершило работу над нацпроектом по развитию отрасли.
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зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимир путин, общество