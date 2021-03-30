https://ria.ru/20210330/turizm-1603475990.html

Путин рассказал о планах развивать туристическую инфраструктуру

Путин рассказал о планах развивать туристическую инфраструктуру

Власти России будут развивать туристическую инфраструктуру, чтобы путешественники получали удовольствие не только от красоты природы, но и могли с комфортом... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:01

2021-03-30T16:01

2021-03-30T16:01

туризм

зарина догузова

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Власти России будут развивать туристическую инфраструктуру, чтобы путешественники получали удовольствие не только от красоты природы, но и могли с комфортом добраться и разместиться в местах отдыха, сообщил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, будем и дальше развивать это направление", - добавил он.На этом заседании глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство, понимая и социальную, и экономическую важность туризма, завершило работу над нацпроектом по развитию отрасли.

https://ria.ru/20210326/keshbek-1603065845.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимир путин, общество