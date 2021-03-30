https://ria.ru/20210330/tuman-1603385859.html

Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны

Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны

Сильный снег, метели и туман могут существенно затруднить на этой неделе движение всех видов транспорта на территории 10 регионов четырех федеральных округов... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T04:06

2021-03-30T04:06

2021-03-30T04:06

внии гочс

россия

погода

республика башкортостан

республика северная осетия - алания

москва

ульяновская область

саратовская область

самарская область

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сильный снег, метели и туман могут существенно затруднить на этой неделе движение всех видов транспорта на территории 10 регионов четырех федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Как полагают ученые, к чрезвычайным ситуациям в этих регионах могут привести сильный снег, метели, а также гололедица. Кроме того, из-за туманов прогнозируется рост количества ДТП в Краснодарском крае, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях и Башкирии.

https://ria.ru/20210329/klimat-1603312815.html

россия

республика башкортостан

москва

ульяновская область

саратовская область

самарская область

камчатский край

оренбургская область

краснодарский край

магаданская область

сахалинская область

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2021

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