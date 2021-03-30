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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210330/testirovanie-1603456365.html
Россия стала третьей в мире по охвату населения тестированием на COVID-19
Россия стала третьей в мире по охвату населения тестированием на COVID-19
Россия занимает третье место в мире по охвату населения тестированием на COVID-19, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:29
2021-03-30T14:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия занимает третье место в мире по охвату населения тестированием на COVID-19, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина."Если помните, в феврале (2020 года) у нас уже появились первые тесты, уже была зарегистрирована первая тест-система для возможности диагностики новой коронавирусной инфекции. На протяжении года мы совершенствовали эту работу, и сейчас мы занимаем третье место в мире, Российская Федерация, по охвату тестированием. При этом в настоящий момент 99% результатов мы имеем возможность выдавать менее чем за 48 часов, что, конечно, очень важно для всех тех мер, которые мы можем принять вместе с нашим практическим здравоохранением", - сказала Брагина на конференции "Неделя медицинского образования – 2021".По ее словам, расширяются диагностические возможности, зарегистрировано довольно много различных тест-систем, позволяющих работать на разных приборах, с разными методологиями.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Россия стала третьей в мире по охвату населения тестированием на COVID-19

14:29 30.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедико-санитарная часть аэропорта Домодедово выдает пассажирам сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19
Медико-санитарная часть аэропорта Домодедово выдает пассажирам сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия занимает третье место в мире по охвату населения тестированием на COVID-19, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.
"Если помните, в феврале (2020 года) у нас уже появились первые тесты, уже была зарегистрирована первая тест-система для возможности диагностики новой коронавирусной инфекции. На протяжении года мы совершенствовали эту работу, и сейчас мы занимаем третье место в мире, Российская Федерация, по охвату тестированием. При этом в настоящий момент 99% результатов мы имеем возможность выдавать менее чем за 48 часов, что, конечно, очень важно для всех тех мер, которые мы можем принять вместе с нашим практическим здравоохранением", - сказала Брагина на конференции "Неделя медицинского образования – 2021".
По ее словам, расширяются диагностические возможности, зарегистрировано довольно много различных тест-систем, позволяющих работать на разных приборах, с разными методологиями.
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