https://ria.ru/20210330/testirovanie-1603456365.html

Россия стала третьей в мире по охвату населения тестированием на COVID-19

Россия стала третьей в мире по охвату населения тестированием на COVID-19

Россия занимает третье место в мире по охвату населения тестированием на COVID-19, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:29

2021-03-30T14:29

2021-03-30T14:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия занимает третье место в мире по охвату населения тестированием на COVID-19, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина."Если помните, в феврале (2020 года) у нас уже появились первые тесты, уже была зарегистрирована первая тест-система для возможности диагностики новой коронавирусной инфекции. На протяжении года мы совершенствовали эту работу, и сейчас мы занимаем третье место в мире, Российская Федерация, по охвату тестированием. При этом в настоящий момент 99% результатов мы имеем возможность выдавать менее чем за 48 часов, что, конечно, очень важно для всех тех мер, которые мы можем принять вместе с нашим практическим здравоохранением", - сказала Брагина на конференции "Неделя медицинского образования – 2021".По ее словам, расширяются диагностические возможности, зарегистрировано довольно много различных тест-систем, позволяющих работать на разных приборах, с разными методологиями.

https://ria.ru/20210318/koronavirus-1601841008.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество