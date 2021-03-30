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https://ria.ru/20210330/tayurskaya-1603318009.html
Софья Таюрская показала натуральный цвет глаз
Софья Таюрская показала натуральный цвет глаз
Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в Instagram серию снимков, на которых впервые за долгое время появляется без цветных линз. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T03:48
2021-03-30T03:48
шоубиз
софья таюрская
стиль жизни
little big
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в Instagram серию снимков, на которых впервые за долгое время появляется без цветных линз.Певица несколько лет ходила с линзами голубого оттенка, а теперь показала естественный цвет глаз — карий. По мнению поклонников, взгляд Софьи стал намного выразительнее.Некоторые отметили, что она в этом образе похожа на героиню Рэйчел Харрис — психотерапевта Линду в сериале "Люцифер" или певицу Бейонсе."Без линз — огонь", "Какой красивый цвет глаз", "Бейонсе", "Прусикин тихо ахнул", — комментируют снимки поклонники.
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софья таюрская, стиль жизни, little big, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Софья Таюрская показала натуральный цвет глаз

03:48 30.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта
Участница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в Instagram серию снимков, на которых впервые за долгое время появляется без цветных линз.

"Не носи цветные линзы", — подписала фото Таюрская.

Певица несколько лет ходила с линзами голубого оттенка, а теперь показала естественный цвет глаз — карий. По мнению поклонников, взгляд Софьи стал намного выразительнее.
Некоторые отметили, что она в этом образе похожа на героиню Рэйчел Харрис — психотерапевта Линду в сериале "Люцифер" или певицу Бейонсе.
"Без линз — огонь", "Какой красивый цвет глаз", "Бейонсе", "Прусикин тихо ахнул", — комментируют снимки поклонники.
Участница группы Little Big Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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