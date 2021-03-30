https://ria.ru/20210330/tayurskaya-1603318009.html

Софья Таюрская показала натуральный цвет глаз

Софья Таюрская показала натуральный цвет глаз

Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в Instagram серию снимков, на которых впервые за долгое время появляется без цветных линз. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T03:48

2021-03-30T03:48

2021-03-30T03:48

шоубиз

софья таюрская

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в Instagram серию снимков, на которых впервые за долгое время появляется без цветных линз.Певица несколько лет ходила с линзами голубого оттенка, а теперь показала естественный цвет глаз — карий. По мнению поклонников, взгляд Софьи стал намного выразительнее.Некоторые отметили, что она в этом образе похожа на героиню Рэйчел Харрис — психотерапевта Линду в сериале "Люцифер" или певицу Бейонсе."Без линз — огонь", "Какой красивый цвет глаз", "Бейонсе", "Прусикин тихо ахнул", — комментируют снимки поклонники.

https://ria.ru/20210209/tayurskaya-1596540688.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья таюрская, стиль жизни, little big, шоу-бизнес, знаменитости, звезды