https://ria.ru/20210330/tatuirovka-1603336897.html

Джастин Бибер сделал татуировку в честь нового сингла

Джастин Бибер сделал татуировку в честь нового сингла

Американский певец Джастин Бибер сделал себе татуировку в честь выхода своего нового сингла. Процесс нанесения рисунка он разместил в своем Инстаграм. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T00:47

2021-03-30T00:47

2021-03-30T00:47

шоу-бизнес

культура

музыка

новости культуры

инстаграм

джастин бибер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571675845_0:0:1904:1070_1920x0_80_0_0_9045bf39009e120f1524e34a708436b3.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Американский певец Джастин Бибер сделал себе татуировку в честь выхода своего нового сингла. Процесс нанесения рисунка он разместил в своем Инстаграм.Тату-мастер Doctor Woo, ставший автор изображения, разместил на шее певца персик. Сингл артиста называется "Peaches".На теле Бибера уже очень много рисунков, поэтому новый пришлось уместить между изображением птицы и словом "Forever".Друзья и поклонники артиста поддержали его решение и похвалили татуировку в комментариях под снимком. Но мама Бибера Патриция Маллетт осталась не очень довольной и написала: "неужели тебе их еще недостаточно?".Шестой студийный альбом Бибера "Justice" вышел 19 марта. Трэк "Peaches" записан с участием канадского певца Daniel Caesar и американского певца Giveon.

https://ria.ru/20210322/bieber-1601980402.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, музыка, новости культуры, инстаграм, джастин бибер