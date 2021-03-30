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Джастин Бибер сделал татуировку в честь нового сингла
Джастин Бибер сделал татуировку в честь нового сингла
Американский певец Джастин Бибер сделал себе татуировку в честь выхода своего нового сингла. Процесс нанесения рисунка он разместил в своем Инстаграм. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T00:47
2021-03-30T00:47
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джастин бибер
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Американский певец Джастин Бибер сделал себе татуировку в честь выхода своего нового сингла. Процесс нанесения рисунка он разместил в своем Инстаграм.Тату-мастер Doctor Woo, ставший автор изображения, разместил на шее певца персик. Сингл артиста называется "Peaches".На теле Бибера уже очень много рисунков, поэтому новый пришлось уместить между изображением птицы и словом "Forever".Друзья и поклонники артиста поддержали его решение и похвалили татуировку в комментариях под снимком. Но мама Бибера Патриция Маллетт осталась не очень довольной и написала: "неужели тебе их еще недостаточно?".Шестой студийный альбом Бибера "Justice" вышел 19 марта. Трэк "Peaches" записан с участием канадского певца Daniel Caesar и американского певца Giveon.
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шоу-бизнес, музыка, новости культуры, инстаграм, джастин бибер

Джастин Бибер сделал татуировку в честь нового сингла

00:47 30.03.2021
 
© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевец Джастин Бибер
Певец Джастин Бибер - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Американский певец Джастин Бибер сделал себе татуировку в честь выхода своего нового сингла. Процесс нанесения рисунка он разместил в своем Инстаграм.
Тату-мастер Doctor Woo, ставший автор изображения, разместил на шее певца персик. Сингл артиста называется "Peaches".
На теле Бибера уже очень много рисунков, поэтому новый пришлось уместить между изображением птицы и словом "Forever".
Друзья и поклонники артиста поддержали его решение и похвалили татуировку в комментариях под снимком. Но мама Бибера Патриция Маллетт осталась не очень довольной и написала: "неужели тебе их еще недостаточно?".
Шестой студийный альбом Бибера "Justice" вышел 19 марта. Трэк "Peaches" записан с участием канадского певца Daniel Caesar и американского певца Giveon.
Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 00:47Культура
Персиковая комната и неон: Бибер представил клип на трек "Peaches"
 
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