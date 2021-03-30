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СУЭК получила статус "Партнер национальных проектов"
СУЭК получила статус "Партнер национальных проектов"
"Сибирская угольная энергетическая компания" (АО "СУЭК" Андрея Мельниченко) получила статус "Партнер национальных проектов" за вклад в реализацию целей и задач... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T10:50
2021-03-30T10:50
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сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Сибирская угольная энергетическая компания" (АО "СУЭК" Андрея Мельниченко) получила статус "Партнер национальных проектов" за вклад в реализацию целей и задач национальных проектов "Экология", "Образование", "Производительность труда" и "Наука и Университеты", сообщает пресс-служба компании."Статус присвоен АНО "Национальные приоритеты" по результатам анализа корпоративных практик, вошедших в библиотеку Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Таким образом, АО "СУЭК" стала одной из первых компаний, чья социальная деятельность получила признание на федеральном уровне", - говорится в пресс-релизе.По словам заместителя генерального директора АО "СУЭК" Сергея Григорьева, два десятилетия СУЭК работает над комплексным повышением качества жизни на территориях, где расположены предприятия.
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россия, сибирская угольная энергетическая компания

СУЭК получила статус "Партнер национальных проектов"

10:50 30.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Сибирская угольная энергетическая компания" (АО "СУЭК" Андрея Мельниченко) получила статус "Партнер национальных проектов" за вклад в реализацию целей и задач национальных проектов "Экология", "Образование", "Производительность труда" и "Наука и Университеты", сообщает пресс-служба компании.
"Статус присвоен АНО "Национальные приоритеты" по результатам анализа корпоративных практик, вошедших в библиотеку Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Таким образом, АО "СУЭК" стала одной из первых компаний, чья социальная деятельность получила признание на федеральном уровне", - говорится в пресс-релизе.
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Руководители СУЭК удостоены наград за вклад в акцию #МыВместе
По словам заместителя генерального директора АО "СУЭК" Сергея Григорьева, два десятилетия СУЭК работает над комплексным повышением качества жизни на территориях, где расположены предприятия.
"Национальные проекты – важный ориентир для нашей работы в области устойчивого развития, их наполнение соответствует нашим целям. Получение статуса партнера национальных проектов - еще одно подтверждение эффективности нашей работы в рамках партнерства с государством и обществом, и того, что мы двигаемся в правильном направлении", - сказал Григорьев.
 
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