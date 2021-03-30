СУЭК получила статус "Партнер национальных проектов"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Сибирская угольная энергетическая компания" (АО "СУЭК" Андрея Мельниченко) получила статус "Партнер национальных проектов" за вклад в реализацию целей и задач национальных проектов "Экология", "Образование", "Производительность труда" и "Наука и Университеты", сообщает пресс-служба компании.
"Статус присвоен АНО "Национальные приоритеты" по результатам анализа корпоративных практик, вошедших в библиотеку Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Таким образом, АО "СУЭК" стала одной из первых компаний, чья социальная деятельность получила признание на федеральном уровне", - говорится в пресс-релизе.
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По словам заместителя генерального директора АО "СУЭК" Сергея Григорьева, два десятилетия СУЭК работает над комплексным повышением качества жизни на территориях, где расположены предприятия.
"Национальные проекты – важный ориентир для нашей работы в области устойчивого развития, их наполнение соответствует нашим целям. Получение статуса партнера национальных проектов - еще одно подтверждение эффективности нашей работы в рамках партнерства с государством и обществом, и того, что мы двигаемся в правильном направлении", - сказал Григорьев.