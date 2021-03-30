https://ria.ru/20210330/suek-1603410865.html

СУЭК получила статус "Партнер национальных проектов"

СУЭК получила статус "Партнер национальных проектов"

"Сибирская угольная энергетическая компания" (АО "СУЭК" Андрея Мельниченко) получила статус "Партнер национальных проектов" за вклад в реализацию целей и задач... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T10:50

2021-03-30T10:50

2021-03-30T10:50

новости суэк

россия

сибирская угольная энергетическая компания

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Сибирская угольная энергетическая компания" (АО "СУЭК" Андрея Мельниченко) получила статус "Партнер национальных проектов" за вклад в реализацию целей и задач национальных проектов "Экология", "Образование", "Производительность труда" и "Наука и Университеты", сообщает пресс-служба компании."Статус присвоен АНО "Национальные приоритеты" по результатам анализа корпоративных практик, вошедших в библиотеку Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Таким образом, АО "СУЭК" стала одной из первых компаний, чья социальная деятельность получила признание на федеральном уровне", - говорится в пресс-релизе.По словам заместителя генерального директора АО "СУЭК" Сергея Григорьева, два десятилетия СУЭК работает над комплексным повышением качества жизни на территориях, где расположены предприятия.

https://ria.ru/20201015/nagrady-1579976526.html

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россия, сибирская угольная энергетическая компания