https://ria.ru/20210330/strizhenova-1603475731.html

Ведущую Стриженову прооперировали после госпитализации со съемок

Ведущую Стриженову прооперировали после госпитализации со съемок

Телеведущая Екатерина Стриженова сообщила в Instagram, что ее прооперировали после того, как она оступилась и упала на руку на съемках программы на Первом... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:09

2021-03-30T16:09

2021-03-30T17:03

общество

россия

елена малышева

екатерина стриженова

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Телеведущая Екатерина Стриженова сообщила в Instagram, что ее прооперировали после того, как она оступилась и упала на руку на съемках программы на Первом канале.После этого команда программы привела врачей скорой помощи, которая дежурила в Останкино. Они оказали ведущей помощь и рекомендовали показаться специалисту. Елена Малышева посоветовала Стриженовой сразу ехать в Боткинскую больницу. Ведущая последовала совету своей коллеги-медика. В госпитале рентген показал, что перелом руки у телеведущей сложный и нестандартный: "со смещением, с осколками"."И врач сказал, что надо делать операцию. Ставить пластинку", — пояснила Стриженова.Ведущая отметила, что все уже позади и ей даже сделали первую перевязку. "На скрипке", по словам медиков, она уже играть не будет, а вот на пианино — сможет.

https://ria.ru/20210323/kudryavtseva-1602479381.html

россия

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2021

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общество, россия, елена малышева, екатерина стриженова