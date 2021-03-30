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Ведущую Стриженову прооперировали после госпитализации со съемок
Ведущую Стриженову прооперировали после госпитализации со съемок
Телеведущая Екатерина Стриженова сообщила в Instagram, что ее прооперировали после того, как она оступилась и упала на руку на съемках программы на Первом... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:09
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общество
россия
елена малышева
екатерина стриженова
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Телеведущая Екатерина Стриженова сообщила в Instagram, что ее прооперировали после того, как она оступилась и упала на руку на съемках программы на Первом канале.После этого команда программы привела врачей скорой помощи, которая дежурила в Останкино. Они оказали ведущей помощь и рекомендовали показаться специалисту. Елена Малышева посоветовала Стриженовой сразу ехать в Боткинскую больницу. Ведущая последовала совету своей коллеги-медика. В госпитале рентген показал, что перелом руки у телеведущей сложный и нестандартный: "со смещением, с осколками"."И врач сказал, что надо делать операцию. Ставить пластинку", — пояснила Стриженова.Ведущая отметила, что все уже позади и ей даже сделали первую перевязку. "На скрипке", по словам медиков, она уже играть не будет, а вот на пианино — сможет.
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общество, россия, елена малышева, екатерина стриженова

Ведущую Стриженову прооперировали после госпитализации со съемок

16:09 30.03.2021 (обновлено: 17:03 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса и телеведущая Екатерина Стриженова
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Телеведущая Екатерина Стриженова сообщила в Instagram, что ее прооперировали после того, как она оступилась и упала на руку на съемках программы на Первом канале.
"Вчера со мной случилась такая катавасия <…>. Ударилась сильно. И попой, и головой. Но основной удар пришелся на руку. И она сильно распухла прямо на глазах", — рассказала она, уточнив, что от боли у нее закружилась голова.
После этого команда программы привела врачей скорой помощи, которая дежурила в Останкино. Они оказали ведущей помощь и рекомендовали показаться специалисту. Елена Малышева посоветовала Стриженовой сразу ехать в Боткинскую больницу.
Ведущая последовала совету своей коллеги-медика. В госпитале рентген показал, что перелом руки у телеведущей сложный и нестандартный: "со смещением, с осколками".
"И врач сказал, что надо делать операцию. Ставить пластинку", — пояснила Стриженова.
Ведущая отметила, что все уже позади и ей даже сделали первую перевязку. "На скрипке", по словам медиков, она уже играть не будет, а вот на пианино — сможет.
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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ОбществоРоссияЕлена МалышеваЕкатерина Стриженова
 
 
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