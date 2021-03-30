https://ria.ru/20210330/strelba-1603463372.html

В Мытищах у дома, где забаррикадировался мужчина, слышна стрельба

В Мытищах у дома, где забаррикадировался мужчина, слышна стрельба

Стрельба слышна около дома в подмосковных Мытищах, где забаррикадировался стрелявший по силовикам пенсионер, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:02

2021-03-30T15:02

2021-03-30T16:04

стрельба в мытищах

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Стрельба слышна около дома в подмосковных Мытищах, где забаррикадировался стрелявший по силовикам пенсионер, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Рядом с домом слышны выстрелы и хлопки.По информации ГУМВД, когда силовики прибыли к частному дому в поселке Вешки в городском округе Мытищи с целью поверки данных о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия, предъявили его жене постановление суда и вошли на участок, "мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты". Пострадавших нет.СК РФ возбудил уголовное дело. По информации ведомства, стрелок забаррикадировался в доме один, он пока не задержан.

https://ria.ru/20210330/mytischi-1603465039.html

мытищи

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2021

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"Слышна стрельба": обстановка в Новых Вешках Штурм дома продолжается. Стрелка не могут задержать уже несколько часов. 2021-03-30T15:02 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), мытищи, происшествия