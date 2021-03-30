https://ria.ru/20210330/strelba-1603463372.html
В Мытищах у дома, где забаррикадировался мужчина, слышна стрельба
В Мытищах у дома, где забаррикадировался мужчина, слышна стрельба
Стрельба слышна около дома в подмосковных Мытищах, где забаррикадировался стрелявший по силовикам пенсионер, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:02
2021-03-30T15:02
2021-03-30T16:04
стрельба в мытищах
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Стрельба слышна около дома в подмосковных Мытищах, где забаррикадировался стрелявший по силовикам пенсионер, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Рядом с домом слышны выстрелы и хлопки.По информации ГУМВД, когда силовики прибыли к частному дому в поселке Вешки в городском округе Мытищи с целью поверки данных о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия, предъявили его жене постановление суда и вошли на участок, "мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты". Пострадавших нет.СК РФ возбудил уголовное дело. По информации ведомства, стрелок забаррикадировался в доме один, он пока не задержан.
https://ria.ru/20210330/mytischi-1603465039.html
мытищи
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"Слышна стрельба": обстановка в Новых Вешках
Штурм дома продолжается. Стрелка не могут задержать уже несколько часов.
2021-03-30T15:02
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РИА Новости
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РИА Новости
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стрельба в мытищах, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), мытищи, происшествия