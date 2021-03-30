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Появилось видео с места стрельбы в Мытищах
Появилось видео с места стрельбы в Мытищах
Телеканал РЕН ТВ показал кадры из коттеджного поселка в Мытищах, где мужчина начал стрелять по прохожим и силовикам. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:02
2021-03-30T14:02
2021-03-30T16:04
стрельба в мытищах
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ показал кадры из коттеджного поселка в Мытищах, где мужчина начал стрелять по прохожим и силовикам.На кадрах видно работу сотрудников полиции в поселке Новые Вешки.В региональном управлении МВД пояснили, что, когда полиция решила осмотреть дом из-за подозрений в торговле оружием, мужчина открыл огонь и бросил две гранаты. Здание оцепили, а позднее начали его штурм.Пострадавших на данный момент нет.Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что стрелявший отпустил двух детей, но в доме, по предварительным данным, остается еще один заложник.
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стрельба в мытищах, мытищи, происшествия
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Телеканал РЕН ТВ
показал кадры из коттеджного поселка в Мытищах
, где мужчина начал стрелять по прохожим и силовикам.
На кадрах видно работу сотрудников полиции в поселке Новые Вешки.
В региональном управлении МВД пояснили, что, когда полиция решила осмотреть дом из-за подозрений в торговле оружием, мужчина открыл огонь и бросил две гранаты.
Здание оцепили, а позднее начали его штурм.
Пострадавших на данный момент нет.
Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что стрелявший отпустил двух детей, но в доме, по предварительным данным, остается еще один заложник.