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Появилось видео с места стрельбы в Мытищах

Появилось видео с места стрельбы в Мытищах

Телеканал РЕН ТВ показал кадры из коттеджного поселка в Мытищах, где мужчина начал стрелять по прохожим и силовикам. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:02

2021-03-30T14:02

2021-03-30T16:04

стрельба в мытищах

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ показал кадры из коттеджного поселка в Мытищах, где мужчина начал стрелять по прохожим и силовикам.На кадрах видно работу сотрудников полиции в поселке Новые Вешки.В региональном управлении МВД пояснили, что, когда полиция решила осмотреть дом из-за подозрений в торговле оружием, мужчина открыл огонь и бросил две гранаты. Здание оцепили, а позднее начали его штурм.Пострадавших на данный момент нет.Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что стрелявший отпустил двух детей, но в доме, по предварительным данным, остается еще один заложник.

мытищи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, мытищи, происшествия