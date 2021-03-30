https://ria.ru/20210330/sputnik-1603466195.html

Песков переадресовал вопрос о "Спутнике V" в Бразилии главе РФПИ

Песков переадресовал вопрос о "Спутнике V" в Бразилии главе РФПИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию о контактах главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева с... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:12

2021-03-30T15:12

2021-03-30T15:12

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

дмитрий песков

владимир путин

бразилия

в мире

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию о контактах главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева с президентом Владимиром Путиным на фоне трудностей с продвижением вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии, посоветовал обращаться с этим вопросом в РФПИ.Журналисты во вторник попросили представителя Кремля прокомментировать заявления бывшего министра здравоохранения Бразилии о том, что у РФПИ были трудности с продвижением российской вакцины в Бразилии. Глава фонда тогда, якобы, просил у Путина разрешения связаться с бывшим президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой и получил такое разрешение от президента. В результате у Дмитриева состоялась видеовстреча с бывшим лидером Бразилии, после их беседы были достигнуты договоренности о приобретении "Спутник V"."В данном случае я не могу вам этого подтвердить. Тут вам нужно обращаться к Дмитриеву", - сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о том, что такой разговор между Дмитриевым и Путиным состоялся.Он уточнил, что Дмитриев, как руководитель РФПИ, разумеется, ответственен за международные контакты и за продвижение российской вакцины за рубежом. Именно этот фонд аккумулирует заявки зарубежных стран на приобретение вакцины, напомнил представитель Кремля."И поэтому, будучи ответственным за этот процесс, естественно, РФПИ докладывает президенту. Но насчет действий, которые предпринимаются, здесь я вам рекомендую все-таки обращаться туда", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210330/avstriya-1603444542.html

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, дмитрий песков, владимир путин, бразилия, в мире